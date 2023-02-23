Буданов дал новый прогноз, а ЕС договорился продлить санкции против РФ: новости за 22 февраля
Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов дал новый прогноз по войне, а ЕС тем временем договорился продлить санкции против РФ.
РБК-Украина собрало главные новости за 22 февраля.
Война России против Украины: последние новости
- Вчера с утра в российских городах по радио массово была объявлена воздушная тревога.
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Оккупанты несколько раз обстреляли Херсон: было попадание в здание "Херсонтеплоэнерго" и в завод.
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Мэр Мелитополя сообщил, что оккупанты готовят провокации в городе и районе. Кроме того, он отметил, что россияне действуют по "донецкому сценарию".
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В СБУ показали видео, как украинские спецназовцы уничтожили САУ "Акация" и полдесятка российских танков.
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В ВСУ оценили готовность украинских бойцов к возможному наступлению врага на Киев.
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Были "прилеты" в Харькове: россияне атаковали объекты инфраструктуры. В результате обстрелы были ранены.
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Власти Белгородской области сообщили об "атаке". По их словам, были зафиксированы "прилеты".
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Украинцам впервые показали видео с установкой IRIS-T, эффективно сбивающей враждебные цели.
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Украинские военные ликвидировали два состава топлива россиян в Мариуполе.
ЕС договорился продлить санкции против РФ на полгода, но 10-й пакет еще в работе
Евросоюз продлит антироссийские ограничения на полгода. Из санкционного списка никого не будут исключать,
Однако корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк также рассказал, что послы ЕС не смогли сегодня согласовать 10-й пакет санкций против России.
Буданов дал новый прогноз по окончании войны
По словам главы ГУР МО Кирилла Буданова, Украину с середины и до конца весны ожидают решающие бои. И это станет переломным моментом в войне.
На вопрос журналиста, если наложить футбольную аналогию на 12 месяцев войны, то какой сейчас счет и какая минута матча, он ответил: "Счет 1:1, а минута 70-я. Это субъективное видение".
Министры финансов стран G7 завтра обсудят новую помощь Украине
Одной из тем завтрашней встречи министров финансов стран "Большой семерки" в Индии станет новая финпомощь Украине.
В Запорожье возобновят работу большинства маршрутов электротранспорта
Советом обороны Запорожской области по согласованию военных и представителей правоохранительных органов принято решение о возобновлении в Запорожье работы ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов
Резников ожидает первые танки от партнеров уже в ближайшее время
Главы Минобороны Алексей Резников сообщил, что. Украина в ближайшее время ожидает от партнеров первые танки. Они прибудут уже с подготовленными экипажами.
"Свободный мир создал "танковую коалицию", чтобы помочь Украине победить в этой войне. Уже в ближайшее время мы ожидаем первые танки от партнеров с подготовленными украинскими экипажами", - написал Резников.
Шольца пригласили посетить Украину
Глава ОП Андрей Ермак пояснил, что с учетом сложившихся обстоятельств более вероятен визит канцлера Шольца в Украину, чем визит президента Владимира Зеленского в Германию, и соответствующее предложение направлено немецкому канцлеру.
На территории двух общин Сумской области будут проходить обучающие стрельбы
В Ахтырской и Недригайловской общинах будут проводиться учебные стрельбы.
Украина может вступить в НАТО раньше, чем в ЕС
По словам Ермака, Украина может раньше вступить в НАТО, чем в ЕС.
"Я считаю, что мы можем стать членами НАТО раньше, чем членами ЕС", - заявил он.
Прогноз погоды на сегодня.
Днем в Украине ожидается сухая, часто солнечная погода. Лишь на юге Крыма возможны небольшие осадки. Сильного ветра не будет.
Температура воздуха
В течение дня температура воздуха составит:
- на западе Украины +2...+8 градусов;
- на востоке -4...-8 градусов;
- на остальной территории от -3...+2 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве будет сухо, преимущественно солнечно и холодно:
- ночью -5...-7;
- днем -1...-3 градуса.
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