Палата представителей США определила дату финального голосования за санкции против РФ

Палата представителей США проголосовала за регламент рассмотрения законопроекта о санкциях против России со счетом 214 против 211. Финальное голосование по самому закону состоится в среду, 16 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Х (Twitter) журналиста Радио Свобода Алекса Рауфоглу.

Процедурному голосованию о порядке рассмотрения законопроекта сначала не хватало голосов для прохождения.

Среди республиканцев против проголосовали Энди Гаррис, Тим Берчетт и Ральф Норман, в то время как демократы Джаред Голден и еще один законодатель поддержали республиканцев и проголосовали "за".

Впрочем, в конце концов голосование было принято со счетом 214 против 211.

Сразу после этого конгрессмен Майкл Маккол объявил: "Завтра я буду руководить дебатами в зале Палаты представителей по финальному принятию закона о санкциях Линдси Грэма".

После расчистки процедурного пути соавтор законопроекта сенатор Ричард Блюменталь обратился в украинскую общину.

"Мы не успокоимся, пока Украина не станет защищена свободной нацией", - заявил Блюменталь.

По его словам, закон способен "созреть" военную машину Путина.

"Единственный способ остановить хулиганов - оттолкнуть их и ударить в лицо", - добавил сенатор.