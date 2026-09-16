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Палата представителей США определила дату финального голосования за санкции против РФ

02:38 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Палата представителей США определила дату финального голосования за санкции против РФ Фото: сенатор-демократ Ричард Блюменталь (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Палата представителей США проголосовала за регламент рассмотрения законопроекта о санкциях против России со счетом 214 против 211. Финальное голосование по самому закону состоится в среду, 16 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Х (Twitter) журналиста Радио Свобода Алекса Рауфоглу.

Процедурному голосованию о порядке рассмотрения законопроекта сначала не хватало голосов для прохождения.

Среди республиканцев против проголосовали Энди Гаррис, Тим Берчетт и Ральф Норман, в то время как демократы Джаред Голден и еще один законодатель поддержали республиканцев и проголосовали "за".

Впрочем, в конце концов голосование было принято со счетом 214 против 211.

Сразу после этого конгрессмен Майкл Маккол объявил: "Завтра я буду руководить дебатами в зале Палаты представителей по финальному принятию закона о санкциях Линдси Грэма".

После расчистки процедурного пути соавтор законопроекта сенатор Ричард Блюменталь обратился в украинскую общину.

"Мы не успокоимся, пока Украина не станет защищена свободной нацией", - заявил Блюменталь.

По его словам, закон способен "созреть" военную машину Путина.

"Единственный способ остановить хулиганов - оттолкнуть их и ударить в лицо", - добавил сенатор.

Напомним, документ о санкциях еще в прошлом году подготовилушедший из жизни этим летом сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм - он был одним из самых последовательных сторонников Украины в Конгрессе.

Закон дает президенту Дональду Трампу право ввести стопроцентные пошлины против пяти стран, наиболее покупающих российскую нефть и газ, а также против пяти государств, помогающих Москве обходить энергетические ограничения. Среди главных покупателей российских нефтепродуктов сейчас - Китай, Индия и Турция.

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