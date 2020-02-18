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На Донбасі бойовики намагаються прорвати лінію розмежування, є втрати в ЗСУ

Новини » Надзвичайні події     18.02.2020 - 09:11
На Донбасі бойовики намагаються прорвати лінію розмежування, є втрати в ЗСУ
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Серед українських військових є втрати

Сьогодні, 18 лютого, збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вольний, серед українських військових є втрати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення операції Об'єднаних сил в Facebook.

Як зазначили в штабі, бойовики ведуть обстріл з забороненого мінськими угодами озброєння.

"Ворог застосовує міномети калібру 120 мм. Також противник веде вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій і зробили спробу просування через лінію розмежування", - повідомили в штабі ООС.

На даний момент між українськими військовими і бойовиками триває бій. Серед українських військових є втрати. Точна кількість поки не повідомляється.

"Підрозділу Об'єднаних сил, які обороняються, дають адекватну відповідь збройним формуванням Російської Федерації, окупантам наноситься вогневе ураження з метою придушення їх збройної активності. Втрати противника уточнюються", - відзначили в штабі.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 17 лютого, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових не зафіксовано.

Також міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомляв, що Росія не створила робочу групу для розгляду питання передачі Україні кордону. Українська сторона пропонувала створити робочу групу до саміту в квітні.

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