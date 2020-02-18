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СБУ почала розслідувати наступ бойовиків на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     18.02.2020 - 17:54
СБУ почала розслідувати наступ бойовиків на Донбасі
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

СБУ встановлює всі обставини наступу і обстрілів

Служба безпеки України почала розслідувати наступ бойовиків на Донбасі 18 лютого. Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

За даними слідства, вранці 18 лютого противник з артилерії обстріляв позиції в Луганській області, після чого зробив спробу прориву через лінію розмежування.

"В результаті обстрілу незаконних збройних формувань один український військовий загинув, п'ятеро бійців отримали поранення. Всі обставини події встановлюються слідством", - йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 5 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України розслідується під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна і Естонія на сьогоднішньому засіданні Ради безпеки ООН піднімуть питання наступу бойовиків на Донбасі.

Відзначимо, за даними української розвідки, Росія втричі збільшила військовий потенціал біля кордонів України.

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