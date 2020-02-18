Рада розглянула майже 500 правок по земреформі станом на вівторок

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Усього в документі 4018 правок

Верховна рада України станом на вівторок, 18 лютого, розглянула майже 500 правок до другого читання законопроекту про ринок землі, передає кореспондент РБК-Україна.

Усього в документі 4018 правок. Нардепи станом на вівторок пройшли 483 правки.

Жодна з них підтримана в залі не була.

Нагадаємо, Верховна рада України станом на п'ятницю, 7 лютого, розглянула 216 поправок до другого читання законопроекту про ринок землі.

Як писало РБК-Україна раніше, за законопроект про відкриття ринку землі в Верховній раді достатньо голосів, запевняє глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Додамо також, у фракції розглядають можливість призначення додаткових пленарних засідань ВР для прискорення розгляду законопроекту про ринок землі. Арахамія допускає, що таке рішення може викликати нову серію маніпуляцій по закону.

Крім того, СН ініціюватиме нараду голів фракцій з питання розгляду поправок до закону про ринок землі.