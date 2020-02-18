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Засідання Радбезу ООН: Росія звинуватила парнерів України у "підіграванні Києву"

Новини » Суспільство     18.02.2020 - 23:16
Засідання Радбезу ООН: Росія звинуватила парнерів України у "підіграванні Києву"
Фото: Василь Небензя (russiaun.ru)

Представник РФ в ООН заявив, що мир на Донбасі відтягується, поки Захід підтримує заяви Києва

Росія під час засідання Ради Безпеки ООН, де обговорюється наступ бойовиків на Донбасі, звинуватила країни-члени Радбезу у "підіграванні Києву". Як передає РБК-Україна, про це сказав постійний представник РФ при ООН Василь Небензя.

Зокрема, він заявив, що "схід України виступає проти українських військових на кордоні з Росією", оскільки побоюється зриву виборів на Донбасі. Також Росія заявляє, що мінські угоди є безальтернативним документом для вирішення ситуації на Донбасі і звинувачує українську сторону в порушенні цих угод.

"Ми знаємо тези, з якими деякі країни збираються зараз виступити. Тому хочемо попередити заздалегідь... Чим довге ви підіграєте Києву - тим менше шансів на взаємний діалог між українськими громадянами по обидві сторони лінії розмежування", - сказав Небензя.

Вплив Росії та присутність її військ на Донбасі Небензя не визнав.

Нагадаємо, вранці 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Як повідомляли в штабі ООС, під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій і зробили спробу просування через лінію розмежування.

За даними української розвідки, Росія втричі збільшила військовий потенціал біля кордонів України.

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