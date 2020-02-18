Баканов не виключає, що фігуранти справи Шеремета могли бути агентами СБУ

Фото: Іван Баканов (РБК-Україна)

Фігурант Владислав Грищенко міг бути агентом

Голова Служби безпеки України Іван Баканов не виключає, що фігуранти справи про вбивство Павла Шеремета могли бути агентами спецслужби. Про це він заявив "Українським новинам".

За його словами, фігуранти справи, зокрема Владислав Грищенко з позивним "Буча", могли бути агентами СБУ.

"Можливо, можливо вони були їх (співробітників СБУ, - ред.) агентурою", - сказав Баканов.

Водночас він зазначив, що оприлюднена в ЗМІ розмова співробітника СБУ з одним із фігурантів справи не означає, що він причетний до вбивства Шеремета.

Нагадаємо, раніше поліція допитала юриста Андрія Портнова, який опублікував записи розмов Владислава Геращенка з нібито куратором з СБУ. На думку Портнова, співробітники спецслужби допомагали фігурантам справи уникнути відповідальності.

Раніше також заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів РБК-Україна, що на зв'язку з підозрюваними у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета перевіряють більше десяти співробітників Служби безпеки України.

У справі Шеремета Грищенко фігурує, оскільки є фахівцем з виготовлення вибухових пристроїв і проходить обвинуваченим у справі про спробу підриву бізнесмена в Івано-Франківській області. На думку слідства, виготовлений вибуховий пристрій схожий на той, яким підірвали Шеремета.