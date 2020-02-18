Путін звільнив Суркова з посади свого помічника

Фото: Владислав Сурков (kremlin.ru)

Сурков відповідав за український напрямок в адміністрації Путіна

Президент Росії Володимир Путін звільнив Владислава Суркова з посади свого помічника. Відповідний указ був підписаний сьогодні, пишуть російські ЗМІ.

Сьогоднішнім указом Путін звільнив Суркова з посади помічника президента. Указ набрав чинності з 18 лютого.

Нагадаємо, російські ЗМІ ще в січні повідомляли, що Сурков вирішив піти з державної служби через "зміну курсу Кремля на українському напрямі". Пізніше в адміністрації Путіна спростували зміну курсу, однак головним куратором українського напрямку в політиці Кремля став новий заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

Сурков був ідеологом гібридної війни в оточенні російського президента, а також куратором самопроголошених республік Кавказу і так званих "ЛДНР".

Раніше новий глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що в цьому статусі ще не проводив переговори з новим кремлівським куратором українського напрямку.

"Незалежно від того, хто буде представляти РФ в Мінську і в нормандському форматі, принципи які задекларував президент Зеленський, є незмінними", - заявив він.