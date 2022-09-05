Великий друг України. Чим запам'ятався Джонсон на посаді прем'єра Британії

Сьогодні британський політик, провідний представник Консервативної партії Борис Джонсон йде з посади глави уряду. Причому йде вимушено, з виглядом людини, яка не встигла зробити багато чого для своєї країни і, що важливо, для України.
Про те, чим запам'ятаються роки його прем'єрства і чому він став великим другом України, - в матеріалі нижче.
Борис Джонсон очолив Консервативну партію в липні 2019 року після відставки Терези Мей, у якої були розбіжності з парламентом щодо виходу з Євросоюзу (Brexit). Примітно, що роком раніше з цієї причини він залишив пост глави Форін-офіс (МЗС) в її кабінеті. Таким чином, саме євроскептик Джонсон вивів Сполучене Королівство з блоку.
Одним з головних випробувань стала пандемія COVID-19. Ще на самому її початку Британія пішла на жорсткий за європейськими мірками локдаун, а для бізнесу та економіки було запроваджено заходи підтримки. Уряд Джонсона домігся того, що ця країна стала першою в Європі, де почалася масова вакцинація. Сам прем'єр вакцинувався на камеру і в підсумку самі британці охоче робили щеплення.
Навесні 2022 року він опинився в епіцентрі скандалу з так званими "ковідними вечірками". Як з'ясувалося, на Даунінг-стріт під час локдауну на вечірки збиралися міністри, хоча на той момент були заборонені зустрічі навіть на відкритому повітрі. Все це призвело до спроби винести Джонсону вотум недовіри в червні 2022 року, але парламент висловив йому підтримку.
Фото: Джонсон змушений був піти у відставку на тлі скандалів (Віталій Носач/РБК-Україна)
Проте вже 7 липня він оголосив про вимушену відставку. Причиною стало скандальне призначення заступником партійного організатора Крістофера Пінчера, якого звинувачували в сексуальних домаганнях. За два дні до заяви Джонсона несподівано пішли у відставку канцлер казначейства Ріші Сунак (претендує на пост глави консерваторів) та міністр охорони здоров'я Саджид Давид. За ними від своїх посад відмовилися низка інших міністрів і чиновників.
Ще будучи мером Лондона, Борис Джонсон порівнював президента Росії Володимира Путіна з ельфом Доббі з книг про Гаррі Поттера, але закликав не обманюватися зовнішністю, заявляючи, що той є "безжальним тираном". На посаді міністра закордонних справ стверджував, що не має симпатій до Путіна, який у своїй країні вибудував "безжальну клептократію". Також критикував Чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росії, порівнюючи його з Олімпіадою в нацистській Німеччині.
Що стосується України, то Джонсон завжди висловлював солідарність і підтримку суверенітету і територіальної цілісності. А з початком російського вторгнення однозначно дав зрозуміти: Лондон буде на боці Києва. Крім того, він відразу заявив про необхідність навчити та озброїти українську армію, а уряду - допомогти фінансово. Причому робити все це потрібно стільки, скільки буде потрібно для перемоги над Росією.
З останніх заяв. Джонсон в кінці серпня попередив, що якщо Володимир Путін переможе в цій війні, то жодна країна не зможе відчувати себе в безпеці.
"Якщо Путін переможе - це означає "зелене світло" для будь-якого автократа в світі, означає, що все можна змінити силою", - заявив він під час візиту до Києва на День незалежності України.
Фото: Борис Джонсон і Володимир Зеленський під час одного з візиту до Києва (GettyImages)
Не забував він у цьому питанні працювати і на внутрішню публіку. Пояснюючи британцям необхідність стійко перенести майбутні проблеми, викликані війною і енергетичною кризою, він підкреслив, що "в цьому жорстокому армрестлінгу" повинен перемогти український народ.
Після того як українські війська витіснили противника з півночі, 9 квітня 2022 року Борис Джонсон став першим західним лідером, що відвідав Київ. Діставався він автівкою, вертольотом, військовим літаком та поїздом, а його візит був неанонсованим. Вже пізніше його приклад наслідували президент Франції Еммануель Макрон, німецький канцлер Олаф Шольц і керівництво інших країн-партнерів.
Загалом за ці півроку Борис Джонсон тричі побував у Києві. Востаннє в якості прем'єра - 24 серпня. Тоді в подяку за допомогу і підтримку він отримав Орден Свободи та "зірку" на Алеї сміливості перед Верховною Радою. А до цього його як друга України навіть посвятили в козаки і внесли до реєстру під ім'ям Борис Чуприна.
Відео: Борис Джонсон під час одного з візитів до України (Youtube-канал "Високий замок")
Крім власне візитів він взяв на себе лідируючу роль в консолідації Європи і захисту інтересів Києва. Розуміючи, що в умовах важкої війни Україна навряд чи може найближчим часом увійти до Євросоюзу та НАТО, він ініціював альтернативний союз за участю Польщі, Естонії, Литви та Латвії.
Військові поставки
На сьогодні Британія є не найбільшим постачальником зброї для України. Однак саме від неї було отримано ефективні зразки, зокрема протитанкові комплекси Javelin і NLAW, переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak, ракетні комплекси Breamstone і реактивні системи залпового вогню М270.
Навчання бійців ЗСУ
Не менш важливим є навчання українських військових, після якого вони зможуть ефективно поводитися з натовськими озброєннями. Очікується, що в найближчі місяці на британських базах місцеві, канадські та європейські інструктори зможуть підготувати до 10 000 солдатів.
Відео: навчання українських військових у Британії (Youtube-канал Sky News)
Фінансова підтримка
Великобританія до всього іншого поряд з іншими партнерами виділяє Україні і фінансову допомогу. Останній анонсований пакет - на 3 млрд фунтів стерлінгів (майже 3,5 млрд доларів). Близько 2,3 млрд фунтів відправлять на оборонні потреби, інші 700 млн - компаніям, які візьмуть участь у післявоєнній відбудові.
До цього було виділено сотні мільйонів на інші різні цілі.
Прийом українських біженців
Можливо, не так широко, як у країнах Євросоюзу, але кордони Сполученого Королівства стали більш відкритими для українських біженців. За Джонсона уряд запустив програму Homes for Ukraine. Вона передбачає пошук спонсора, який готовий прийняти біженців, і надання візи для вільного працевлаштування та перебування в країні до трьох років. Також на рівних правах з британцями гарантується виплата допомоги, поки рівень доходу не перевищить певну суму.
За офіційними даними, можливістю в'їхати до Британії вже скористалися близько 120 000 українців.
Днями в британській газеті The Daily Mail вийшла колонка президента України Володимира Зеленського, присвячена Джонсону. У ній він висловив подяку за підтримку як в перші дні і тижні російського вторгнення, так і в наступні місяці.
Крім того, він познайомив британську публіку з українським прізвиськом "Борис Джонсонюк", пояснивши, що воно було натхненне назвою його аккаунта в Instagram - @borisjohnsonuk.
"Я з гордістю можу ще раз сказати, що в цей важкий час Великобританія стояла з нами пліч-о-пліч як найдорожчий друг і найближчий союзник. Як президент я розумію, що політика і дії уряду втілюють волю народу... Але я також вірю в силу особистого лідерства. Я знаю, що для Бориса Джонсона це був нелегкий шлях, оскільки йому довелося зіткнутися з багатьма внутрішніми проблемами. Пріоритет на підтримку України вимагав великої мужності і рішучості", - додав Зеленський.
У відповідь Джонсон через Twitter подякував Зеленському за дружбу і запевнив у тому, що Україну не залишать наодинці з ворогом.
"Велика Британія підтримує Україну та її народ непохитно, і ми продовжимо підтримувати вас проти путінської війни", - зазначив він.
Не менш глибоко він зворушив українські серця за день до цього, коли в Twitter пройшов неофіційний флешмоб, сенс якого полягав у тому, щоб одним словом висловити свій девіз або принцип. Джонсон красномовно написав - Ukraine.
Фото: скріншот сторінки Джонсона в Twitter
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Борис Джонсон своєю політикою щодо нашої країни поставив високу планку для майбутнього наступника. Втім, його ім'я стане відомо вже сьогодні. А ось чи зможе він стати новим великим другом України, стане відомо найближчими тижнями та місяцями.
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