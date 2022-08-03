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Британія виділить 3 млрд фунтів для України: на що підуть кошти

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Лондон, Середа 03 серпня 2022 19:12
Британія виділить 3 млрд фунтів для України: на що підуть кошти Фото: Великобританія планує надати Україні 3 млрд фунтів допомоги (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Велика Британія виділить для України ще один пакет фінансової допомоги у розмірі 3 млрд фунтів. Частина коштів піде на військову підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Зазначається, що міністр фінансів Надім Захаві підтримав рішення про виділення для України передекспортного фінансування через державне агентство UK Export Finance (UKEF).

З цих коштів 2,3 млрд фунтів планують відправити на оборонні потреби. Решту 700 млн фунтів віддадуть компаніям, які заявлять про бажання допомогти Україні у післявоєнній відбудові.

За даними видання, компанії BAE Systems і Babcock International вже готові підписати індивідуальні контракти про співпрацю.

Голова британського Мінфіну наголосив, що необхідно підтримувати Україну всіма методами та засобами, оскільки це є свідченням того, що Британія вірить в її майбутнє як держави.

Нагадаємо, Британія готова надати Україні два військові кораблі, які займаються розмінуванням акваторій.

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