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Джонсон приїхав в Київ. Він почав зустріч з Зеленським

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Субота 09 квітня 2022 16:48
Джонсон приїхав в Київ. Він почав зустріч з Зеленським Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон здійснив візит до Києва. Наразі президент України Володимир Зеленський проводить з ним зустріч віч-на-віч.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку заступника керівника Офісу Президента Андрія Сибіги.

"Великобританія лідер у оборонній підтримці України. Лідер в антивоєнній коаліції. Лідер в санкціях щодо російського агресора", - пише Сибіга.

Варто додати, що зустріч Зеленського та Джонсона не була анонсованою. Проте раніше британський прем'єр заявляв, що хоче завітати до Києва, попри війну в Україні.

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