Джонсон приїхав в Київ. Він почав зустріч з Зеленським
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон здійснив візит до Києва. Наразі президент України Володимир Зеленський проводить з ним зустріч віч-на-віч.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку заступника керівника Офісу Президента Андрія Сибіги.
"Великобританія лідер у оборонній підтримці України. Лідер в антивоєнній коаліції. Лідер в санкціях щодо російського агресора", - пише Сибіга.
Варто додати, що зустріч Зеленського та Джонсона не була анонсованою. Проте раніше британський прем'єр заявляв, що хоче завітати до Києва, попри війну в Україні.
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