Большой друг Украины. Чем запомнился Джонсон на посту премьера Британии

Во главе правительства и неожиданная отставка

Борис Джонсон возглавил Консервативную партию в июле 2019 года после отставки Терезы Мэй, у которой были разногласия с парламентом по выходу из Евросоюза (Brexit). Примечательно, что годом ранее по этой причине он оставил пост главы Форин-офис (МИД) в ее кабинете. Таким образом, именно евроскептик Джонсон вывел Соединенное Королевство из блока.

Одним из главных испытаний стала пандемия COVID-19. Еще в самом ее начале Британия ушла на жесткий по европейским меркам локдаун, а для бизнеса и экономики были введены меры поддержки. Правительство Джонсона добилось того, что эта страна стала первой в Европе, где началась массовая вакцинация. Сам премьер вакцинировался на камеру и в итоге сами британцы охотно делали прививки.

Весной 2022 года он оказался в эпицентре скандала с так называемыми "ковидными вечеринками". Как выяснилось, на Даунинг-стрит во время локдауна на вечеринки собирались министры, хотя на тот момент были запрещены встречи даже на открытом воздухе. Все это привело к попытке вынести Джонсону вотум недоверия в июне 2022 года, но парламент выразил ему поддержку.

Фото: Джонсон вынужден был уйти в отставку на фоне скандалов (Виталий Носач/РБК-Украина)

Однако уже 7 июля он объявил о вынужденной отставке. Причиной стало скандальное назначение заместителем партийного организатора Кристофера Пинчера, которого обвиняли в сексуальных домогательствах. За два дня до заявления Джонсона неожиданно ушли в отставку канцлер казначейства Риши Сунак (претендует на пост главы консерваторов) и министр здравоохранения Саджид Давид. За ними от своих должностей отказались ряд других министров и чиновников.

Украина vs Россия

Еще будучи мэром Лондона, Борис Джонсон сравнивал президента России Владимира Путина с эльфом Добби из книг о Гарри Поттере, но призывал не обманываться внешностью, заявляя, что тот является "безжалостным тираном". На посту министра иностранных дел утверждал, что не питает симпатий к Путину, который в своей стране выстроил "безжалостную клептократию". Также критиковал Чемпионат мира по футболу 2018 года в России, сравнивая его с Олимпиадой в нацистской Германии.

Что касается Украины, то Джонсон всегда выражал солидарность и поддержку суверенитета и территориальной целостности. А с началом российского вторжения однозначно дал понять: Лондон будет на стороне Киева. Кроме того, он сразу заявил о необходимости обучить и вооружить украинскую армию, а правительству - помочь финансово. Причем делать все это нужно столько, сколько потребуется для победы над Россией.

Из последних заявлений. Джонсон в конце августа предупредил, что если Владимир Путин победит в этой войне, то ни одна страна не сможет чувствовать себя в безопасности.

"Если Путин победит - это означает "зеленый свет" для любого автократа в мире, означает, что все можно изменить силой", - заявил он во время визита в Киев на День независимости Украины.

Фото: Борис Джонсон и Владимир Зеленский во время одного из визита в Киев (GettyImages)

Не забывал он в этом вопросе работать и на внутреннюю публику. Объясняя британцам необходимость стойко перенести будущие проблемы, вызванные войной и энергетическим кризисом, он подчеркнул, что "в этом жестоком армрестлинге" должен победить украинский народ.

Первый западный лидер в воюющей Украине

После того как украинские войска вытеснили противника с Севера, 9 апреля 2022 года Борис Джонсон стал первым западным лидером, посетившим Киев. Добирался он на машине, вертолете, военном самолете и поезде, а его визит был неанонсированным. Уже гораздо позже его примеру последовали президент Франции Эммануэль Макрон, немецкий канцлер Олаф Шольц и руководство других стран-партнеров.

Всего за эти полгода Борис Джонсон трижды побывал в Киеве. В последний раз в качестве премьера - 24 августа. Тогда в благодарность за помощь и поддержку он получил Орден Свободы и "звезду" на Аллее смелости перед Верховной радой. А до этого его как друга Украины даже посвятили в казаки и внесли в реестр под именем Борис Чуприна.

Видео: Борис Джонсон во время одного из визитов в Украину (Youtube-канал "Высокий замок")

Помимо собственно визитов он взял на себя лидирующую роль в консолидации Европы и защите интересов Киева. Понимая, что в условиях тяжелейшей войны Украина вряд ли может в ближайшее время войти в Евросоюз и НАТО, он инициировал альтернативный союз с участием Польши, Эстонии, Литвы и Латвии.

Всесторонняя помощь

Военные поставки

На сегодня Британия является не самым крупным поставщиком оружия для Украины. Однако именно от нее были получены эффективные образцы, в частности противотанковые комплексы Javelin и NLAW, переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak, ракетные комплексы Breamstone и реактивные системы залпового огня М270.

Обучение бойцов ВСУ

Не менее важным является обучение украинских военных, после которого они смогут эффективно обращаться с натовскими вооружениями. Ожидается, что в ближайшие месяцы на британских базах местные, канадские и европейские инструкторы смогут подготовить до 10 000 солдат.

Видео: обучение украинских военных в Британии (Youtube-канал Sky News)

Финансовая поддержка

Великобритания ко всему прочему наряду с другими партнерами выделяет Украине и финансовую помощь. Последний анонсированный пакет - на 3 млрд фунтов стерлингов (почти 3,5 млрд долларов). Около 2,3 млрд фунтов отправят на оборонные нужны, остальные 700 млн - компаниям, которые примут участие в послевоенном восстановлении.

До этого были выделены сотни миллионов на другие различные цели.

Прием украинских беженцев

Возможно, не так широко, как в странах Евросоюза, но границы Соединенного Королевства стали более открытыми для украинских беженцев. При Джонсоне правительство запустило программу Homes for Ukraine. Она предусматривает поиск спонсора, который готов принять беженцев, и предоставление визы для свободного трудоустройства и пребывания в стране до трех лет. Также на равных правах с британцами гарантируется выплата пособий, пока уровень дохода не превысит определенную сумму.

По официальным данным, возможностью въехать в Британию уже воспользовались около 120 000 украинцев.

Слова на прощание

На днях в британской газете The Daily Mail вышла колонка президента Украины Владимира Зеленского, посвященная Джонсону. В ней он выразил благодарность за поддержку как в первые дни и недели российского вторжения, так и в последующие месяцы.

Кроме того, он познакомил британскую публику с украинским прозвищем "Борис Джонсонюк", объяснив, что оно было вдохновлено названием его аккаунта в Instagram - @borisjohnsonuk.

"Я с гордостью могу еще раз сказать, что в это трудное время Великобритания стояла с нами плечом к плечу как самый дорогой друг и ближайший союзник. Как президент я понимаю, что политика и действия правительства воплощают волю народа… Но я также верю в силу личного лидерства. Я знаю, что для Бориса Джонсона это был нелегкий путь, поскольку ему пришлось столкнуться со многими внутренними проблемами. Приоритет на поддержку Украины требовал большого мужества и решимости", - добавил Зеленский.

В ответ Джонсон через Twitter поблагодарил Зеленского за дружбу и заверил в том, что Украину не оставят наедине с врагом.

"Великобритания поддерживает Украину и ее народ непоколебимо, и мы продолжим поддерживать вас против путинской войны", - отметил он.

Не менее глубоко он тронул украинские сердца за день до этого, когда в Twitter прошел неофициальный флешмоб, смысл которого заключался в том, чтобы одним словом выразить свой девиз или принцип. Джонсон красноречиво написал - Ukraine.

Фото: скриншот страницы Джонсона в Twitter

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Борис Джонсон своей политикой в отношении нашей страны задал высокую планку для будущего преемника. Впрочем, его имя станет известно уже сегодня. А вот сможет ли он стать новым большим другом Украины, станет известно в ближайшие недели и месяцы.