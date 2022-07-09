ru ua
Сб, 09 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Британія почала військові навчання бійців ЗСУ: чого їх навчать

Новость на русском →
Субота 09 липня 2022 14:26
Британія почала військові навчання бійців ЗСУ: чого їх навчать Фото: Британія почала військові навчання бійців ЗСУ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

До Британії прибув перший загін українських військових, які беруть участь у великій військові програмі країни. Найближчими місяцями буде підготовлено до 10 тисяч солдатів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони Британії.

Військова програма є частиною довгострокового зобов'язання Великобританії щодо підтримки України у боротьбі проти Росії.

"Використовуючи досвід британської армії світового класу, ми допоможемо Україні відновити свої сили та посилити опір, захищаючи суверенітет своєї країни та право на вибір власного майбутнього", - заявив міністр оборони Бен Воллес.

Під час навчання новобранці, які не мають практично жодного військового досвіду, отримають навички, які необхідні для ефективної участі у бойових діях. Курс включає поводження зі зброєю, надання першої допомоги, польові роботи й тактику патрулювання.

Водночас Британія надасть одяг й спорядження для підтримки солдатів під час їх підготовки й відправки в Україну. Кожен боєць отримає:

  • засоби індивідуального захисту, шолом, бронежилет, захисні окуляри та інше;
  • польову форму й взуття;
  • одяг для холодної та вологої погоди;
  • спальні мішки й інструменти для копання траншей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія ВСУ
NEWS
Резніков: понад мільйона українців у формі задіяно в обороні країни
Резніков: понад мільйона українців у формі задіяно в обороні країни
DAILY
Радник Зеленського Олег Устенко: Є два способи звести до мінімуму доходи Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Радник Зеленського Олег Устенко: Є два способи звести до мінімуму доходи Росії