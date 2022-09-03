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Замість Джонсона. Коли в Британії визначаться з новим прем'єром

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Лондон, Субота 03 вересня 2022 10:17
Замість Джонсона. Коли в Британії визначаться з новим прем'єром Фото: претенденти на пост прем'єра Британії Ріші Сунака і Ліз трас (колаж: РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У п'ятницю, 2 вересня, у Великій Британії завершилося голосування за нового лідера Консервативної партії і прем'єр-міністра, котрий змінить Бориса Джонсона, який пішов у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Ім'я нового прем'єра Британії буде відомо вже в понеділок, 5 вересня. Переможець вступить на посаду у вівторок, після офіційно призначення королевою.

Потім новий британський лідер приступить до формування Кабінету міністрів.

BBC з посиланням на опитування серед консерваторів повідомляє, що чинний міністр закордонних справ Ліз Трасс є "явним фаворитом" в гонці за крісло прем'єра. Трасс користується більшою підтримкою серед членів партії, в той час як її суперника, колишнього канцлера казначейства Ріші Сунака, більше підтримували депутати-консерватори.

Букмекери в свою чергу дають на перемогу Трасс 95%, на Сунака - 5%.

Вибори прем'єра Британії

7 липня Борис Джонсон оголосив, що йде з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Рішення було прийнято після низки відставок в уряді, викликаних скандалом з Крісом Пінчером.

При цьому члени британського парламенту не підтримали вотум недовіри уряду Джонсона.

Пізніше в Британії приступили до голосування за нового прем'єра. Спочатку в конкурсі брали участь 11 політиків, проте до фіналу список скоротився до двох претендентів - Ріші Сунака і Ліз Трасс.

Також зазначимо, що вперше за час свого правління королева Єлизавета II призначить нового прем'єра у своєму маєтку Балморал у Шотландії. Зазвичай монархиня призначала нового главу уряду в Бункінгемському палаці або Віндзорському замку.

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