Великий друг України. Чим запам'ятався Джонсон на посаді прем'єра Британії

Сьогодні британський політик, провідний представник Консервативної партії Борис Джонсон йде з посади глави уряду . Причому йде вимушено, з виглядом людини, яка не встигла зробити багато чого для своєї країни і, що важливо, для України.

Про те, чим запам'ятаються роки його прем'єрства і чому він став великим другом України, - в матеріалі нижче.

На чолі уряду і несподівана відставка

Борис Джонсон очолив Консервативну партію в липні 2019 року після відставки Терези Мей, у якої були розбіжності з парламентом щодо виходу з Євросоюзу (Brexit). Примітно, що роком раніше з цієї причини він залишив пост глави Форін-офіс (МЗС) в її кабінеті. Таким чином, саме євроскептик Джонсон вивів Сполучене Королівство з блоку.

Одним з головних випробувань стала пандемія COVID-19. Ще на самому її початку Британія пішла на жорсткий за європейськими мірками локдаун, а для бізнесу та економіки було запроваджено заходи підтримки. Уряд Джонсона домігся того, що ця країна стала першою в Європі, де почалася масова вакцинація. Сам прем'єр вакцинувався на камеру і в підсумку самі британці охоче робили щеплення.

Навесні 2022 року він опинився в епіцентрі скандалу з так званими "ковідними вечірками". Як з'ясувалося, на Даунінг-стріт під час локдауну на вечірки збиралися міністри, хоча на той момент були заборонені зустрічі навіть на відкритому повітрі. Все це призвело до спроби винести Джонсону вотум недовіри в червні 2022 року, але парламент висловив йому підтримку.

Фото: Джонсон змушений був піти у відставку на тлі скандалів (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проте вже 7 липня він оголосив про вимушену відставку. Причиною стало скандальне призначення заступником партійного організатора Крістофера Пінчера, якого звинувачували в сексуальних домаганнях. За два дні до заяви Джонсона несподівано пішли у відставку канцлер казначейства Ріші Сунак (претендує на пост глави консерваторів) та міністр охорони здоров'я Саджид Давид. За ними від своїх посад відмовилися низка інших міністрів і чиновників.

Україна vs Росія

Ще будучи мером Лондона, Борис Джонсон порівнював президента Росії Володимира Путіна з ельфом Доббі з книг про Гаррі Поттера, але закликав не обманюватися зовнішністю, заявляючи, що той є "безжальним тираном". На посаді міністра закордонних справ стверджував, що не має симпатій до Путіна, який у своїй країні вибудував "безжальну клептократію". Також критикував Чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росії, порівнюючи його з Олімпіадою в нацистській Німеччині.

Що стосується України, то Джонсон завжди висловлював солідарність і підтримку суверенітету і територіальної цілісності. А з початком російського вторгнення однозначно дав зрозуміти: Лондон буде на боці Києва. Крім того, він відразу заявив про необхідність навчити та озброїти українську армію, а уряду - допомогти фінансово. Причому робити все це потрібно стільки, скільки буде потрібно для перемоги над Росією.

З останніх заяв. Джонсон в кінці серпня попередив, що якщо Володимир Путін переможе в цій війні, то жодна країна не зможе відчувати себе в безпеці.

"Якщо Путін переможе - це означає "зелене світло" для будь-якого автократа в світі, означає, що все можна змінити силою", - заявив він під час візиту до Києва на День незалежності України.

Фото: Борис Джонсон і Володимир Зеленський під час одного з візиту до Києва (GettyImages)

Не забував він у цьому питанні працювати і на внутрішню публіку. Пояснюючи британцям необхідність стійко перенести майбутні проблеми, викликані війною і енергетичною кризою, він підкреслив, що "в цьому жорстокому армрестлінгу" повинен перемогти український народ.

Перший західний лідер у воюючій Україні

Після того як українські війська витіснили противника з півночі, 9 квітня 2022 року Борис Джонсон став першим західним лідером, що відвідав Київ. Діставався він автівкою, вертольотом, військовим літаком та поїздом, а його візит був неанонсованим. Вже пізніше його приклад наслідували президент Франції Еммануель Макрон, німецький канцлер Олаф Шольц і керівництво інших країн-партнерів.

Загалом за ці півроку Борис Джонсон тричі побував у Києві. Востаннє в якості прем'єра - 24 серпня. Тоді в подяку за допомогу і підтримку він отримав Орден Свободи та "зірку" на Алеї сміливості перед Верховною Радою. А до цього його як друга України навіть посвятили в козаки і внесли до реєстру під ім'ям Борис Чуприна.

Відео: Борис Джонсон під час одного з візитів до України (Youtube-канал "Високий замок")

Крім власне візитів він взяв на себе лідируючу роль в консолідації Європи і захисту інтересів Києва. Розуміючи, що в умовах важкої війни Україна навряд чи може найближчим часом увійти до Євросоюзу та НАТО, він ініціював альтернативний союз за участю Польщі, Естонії, Литви та Латвії.

Всебічна допомога

Військові поставки

На сьогодні Британія є не найбільшим постачальником зброї для України. Однак саме від неї було отримано ефективні зразки, зокрема протитанкові комплекси Javelin і NLAW, переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak, ракетні комплекси Breamstone і реактивні системи залпового вогню М270.

Навчання бійців ЗСУ

Не менш важливим є навчання українських військових, після якого вони зможуть ефективно поводитися з натовськими озброєннями. Очікується, що в найближчі місяці на британських базах місцеві, канадські та європейські інструктори зможуть підготувати до 10 000 солдатів.

Відео: навчання українських військових у Британії (Youtube-канал Sky News)

Фінансова підтримка

Великобританія до всього іншого поряд з іншими партнерами виділяє Україні і фінансову допомогу. Останній анонсований пакет - на 3 млрд фунтів стерлінгів (майже 3,5 млрд доларів). Близько 2,3 млрд фунтів відправлять на оборонні потреби, інші 700 млн - компаніям, які візьмуть участь у післявоєнній відбудові.

До цього було виділено сотні мільйонів на інші різні цілі.

Прийом українських біженців

Можливо, не так широко, як у країнах Євросоюзу, але кордони Сполученого Королівства стали більш відкритими для українських біженців. За Джонсона уряд запустив програму Homes for Ukraine. Вона передбачає пошук спонсора, який готовий прийняти біженців, і надання візи для вільного працевлаштування та перебування в країні до трьох років. Також на рівних правах з британцями гарантується виплата допомоги, поки рівень доходу не перевищить певну суму.

За офіційними даними, можливістю в'їхати до Британії вже скористалися близько 120 000 українців.

Слова на прощання

Днями в британській газеті The Daily Mail вийшла колонка президента України Володимира Зеленського, присвячена Джонсону. У ній він висловив подяку за підтримку як в перші дні і тижні російського вторгнення, так і в наступні місяці.

Крім того, він познайомив британську публіку з українським прізвиськом "Борис Джонсонюк", пояснивши, що воно було натхненне назвою його аккаунта в Instagram - @borisjohnsonuk.

"Я з гордістю можу ще раз сказати, що в цей важкий час Великобританія стояла з нами пліч-о-пліч як найдорожчий друг і найближчий союзник. Як президент я розумію, що політика і дії уряду втілюють волю народу... Але я також вірю в силу особистого лідерства. Я знаю, що для Бориса Джонсона це був нелегкий шлях, оскільки йому довелося зіткнутися з багатьма внутрішніми проблемами. Пріоритет на підтримку України вимагав великої мужності і рішучості", - додав Зеленський.

У відповідь Джонсон через Twitter подякував Зеленському за дружбу і запевнив у тому, що Україну не залишать наодинці з ворогом.

"Велика Британія підтримує Україну та її народ непохитно, і ми продовжимо підтримувати вас проти путінської війни", - зазначив він.

Не менш глибоко він зворушив українські серця за день до цього, коли в Twitter пройшов неофіційний флешмоб, сенс якого полягав у тому, щоб одним словом висловити свій девіз або принцип. Джонсон красномовно написав - Ukraine.

Фото: скріншот сторінки Джонсона в Twitter

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Борис Джонсон своєю політикою щодо нашої країни поставив високу планку для майбутнього наступника. Втім, його ім'я стане відомо вже сьогодні. А ось чи зможе він стати новим великим другом України, стане відомо найближчими тижнями та місяцями.