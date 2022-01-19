Основна вимога РФ щодо "гарантій безпеки" не зрозуміла, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що вимоги Росії по так званим "гарантіям безпеки" поки не ясні. За його словами, деякі з них заводять переговори в глухий кут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг Блінкена і міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Ми провели інтенсивні консультації з Росією... Зараз не ясно, яка основна вимога Росії, оскільки вони її не представили", - сказав Блінкен.

Держсекретар додав, що деякі вимоги Росії заводять переговори в глухий кут. При цьому, за його словами, ряд російських пропозицій зосереджені на зміцненні безпеки.

"І такі питання ми можемо обговорити", - резюмував Блінкен.