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Блінкен прибув до України

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Київ, Середа 19 січня 2022 08:55
Блінкен прибув до України Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Chris J Ratcliffe / Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до України. З'явилось перше фото.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter-сторінку кореспондентки CNN Дженніфер Ганслер.

"Ентоні Блінкен прибув до Києва", - повідомила вона та опублікувала фото.

Блінкен прибув до України

Що у планах Блінкена

У МЗС України повідомляли, що візит держсекретаря США до України 19 січня стане продовженням тісної координації дій України та США задля стримування Росії від подальшої агресії.

Зокрема, Блінкен проведе переговори з головою МЗС України Дмитром Кулебою. Глави української та американської дипломатій також обговорять широкий спектр питань стратегічного партнерства України та США в безпековій, торговельній, інвестиційній та інших сферах. Блінкен також зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Держдеп опублікував програму візиту Блінкена.

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Ентоні Блінкен
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