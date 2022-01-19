Блінкен прибув до України

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Twitter -сторінку кореспондентки CNN Дженніфер Ганслер.

"Ентоні Блінкен прибув до Києва", - повідомила вона та опублікувала фото.

Що у планах Блінкена

У МЗС України повідомляли, що візит держсекретаря США до України 19 січня стане продовженням тісної координації дій України та США задля стримування Росії від подальшої агресії.

Зокрема, Блінкен проведе переговори з головою МЗС України Дмитром Кулебою. Глави української та американської дипломатій також обговорять широкий спектр питань стратегічного партнерства України та США в безпековій, торговельній, інвестиційній та інших сферах. Блінкен також зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.