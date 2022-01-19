Блінкен: вторгнення Росії до України може початися в дуже короткі терміни
Вторгнення Росії до України може відбутися в дуже короткі терміни. Державний секретар США Ентоні Блінкен сподівається, що Росія зможе дотримуватися мирного шляху вирішення ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зокрема, на зустрічі з дипломатами в посольстві США в Києві Блінкен заявив, що сподівається на те, що Росія буде дотримуватися дипломатичного і мирного шляху після його зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.
"Як ви всі дуже-дуже добре знаєте, останні пару місяців ми приділяли пильну увагу Україні через значне нарощування російських сил, яке ми спостерігали поблизу українського кордону", - зазначив він.
За його словами, нарощування російської присутності відбувалося "без провокацій і причин".
"Ми знаємо, що існують плани щодо ще більшого збільшення цих сил в дуже короткі терміни, і це дає президенту Путіну можливість, також в дуже короткі терміни, здійснити подальші агресивні дії проти України", - додав Блінкен.
Нагадаємо, раніше він заявляв, що російський президент Володимир Путін має можливість зробити кроки для деескалації.
Блінкен також зазначив, що якщо залишити російську агресію безкарною, то це відкриє "ящик Пандори".