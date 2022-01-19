ru ua
Ср, 19 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Блінкен: вторгнення Росії до України може початися в дуже короткі терміни

Новость на русском →
Київ, Середа 19 січня 2022 12:00
Блінкен: вторгнення Росії до України може початися в дуже короткі терміни Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Mark Makela/Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Вторгнення Росії до України може відбутися в дуже короткі терміни. Державний секретар США Ентоні Блінкен сподівається, що Росія зможе дотримуватися мирного шляху вирішення ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, на зустрічі з дипломатами в посольстві США в Києві Блінкен заявив, що сподівається на те, що Росія буде дотримуватися дипломатичного і мирного шляху після його зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

"Як ви всі дуже-дуже добре знаєте, останні пару місяців ми приділяли пильну увагу Україні через значне нарощування російських сил, яке ми спостерігали поблизу українського кордону", - зазначив він.

За його словами, нарощування російської присутності відбувалося "без провокацій і причин".

"Ми знаємо, що існують плани щодо ще більшого збільшення цих сил в дуже короткі терміни, і це дає президенту Путіну можливість, також в дуже короткі терміни, здійснити подальші агресивні дії проти України", - додав Блінкен.

Нагадаємо, раніше він заявляв, що російський президент Володимир Путін має можливість зробити кроки для деескалації.

Блінкен також зазначив, що якщо залишити російську агресію безкарною, то це відкриє "ящик Пандори".

Читайте РБК-Україна в Google News
Ентоні Блінкен Вторгнення Росії до України
NEWS
Спалах випадків. В Україні майже 13 тисяч нових заражень COVID та 163 смерті
Спалах випадків. В Україні майже 13 тисяч нових заражень COVID та 163 смерті
DAILY
Кібератака на Україну. Навіщо хакери "поклали" держсайти та чого чекати далі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Кібератака на Україну. Навіщо хакери "поклали" держсайти та чого чекати далі