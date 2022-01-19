Кулеба назвав умову завершення конфлікту з РФ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що конфлікт з Росією буде завершено тільки після того, як російські війська покинуть Донбас і Крим. При цьому він підкреслив, що якщо Росія готова до врегулювання ситуації, вона повинна продовжити переговори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Всі зусилля зараз спрямовані на те, щоб Росія рухалася дипломатичним шляхом. Єдине вирішення конфлікту - дипломатичне. Якщо Росія дійсно прагне до політичного врегулювання, вона повинна продовжити переговори. Цей конфлікт буде вирішений тоді, коли залишок російські солдати покинуть Донбас, Крим і Севастополь", - заявив він.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розробив і направив міжнародним партнерам і Росії 10 кроків для розблокування мирного процесу врегулювання на Донбасі.