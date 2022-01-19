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Кулеба назвав умову завершення конфлікту з РФ

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Середа 19 січня 2022 16:26
Кулеба назвав умову завершення конфлікту з РФ Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що конфлікт з Росією буде завершено тільки після того, як російські війська покинуть Донбас і Крим. При цьому він підкреслив, що якщо Росія готова до врегулювання ситуації, вона повинна продовжити переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Всі зусилля зараз спрямовані на те, щоб Росія рухалася дипломатичним шляхом. Єдине вирішення конфлікту - дипломатичне. Якщо Росія дійсно прагне до політичного врегулювання, вона повинна продовжити переговори. Цей конфлікт буде вирішений тоді, коли залишок російські солдати покинуть Донбас, Крим і Севастополь", - заявив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розробив і направив міжнародним партнерам і Росії 10 кроків для розблокування мирного процесу врегулювання на Донбасі.

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Російська Федерація Україна Дмитро Кулеба
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