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США проведуть консультації з Україною після зустрічі з Лавровим, - Блінкен

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Середа 19 січня 2022 16:40
США проведуть консультації з Україною після зустрічі з Лавровим, - Блінкен Фото: державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Післязавтра, 21 січня, в Женеві відбудеться зустріч голови Міністерства закордонних справ Росії Сергія Лаврова та державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена. Після неї останній планує проконсультуватися з Україною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Блінкена під час брифінгу.

"За останні кілька тижнів ми провели більше сотні дипломатичних консультацій, щоб ми всі виступали одним фронтом. Ми надаємо перевагу дипломатичному рішенню. Тому я їду до Берліну, щоб проконсультуватися з партнерами", - заявив Блінкен.

Вже цієї п’ятниці Блінкен зустрінеться з Лавровим, аби порушити питання, що були сьогодні обговоренні з президентом України Володимиром Зеленським та Кулебою.

"Я також зустрінуся з міністром закордонних справ Росії Лавровим у Женеві в п'ятницю. Мета зустрічі включатиме те, що я обговорив з Зеленським та Кулебою сьогодні. Після цього ми також проведемо консультації з українськими партнерами та обговоримо наступні кроки", - додав Блінкен.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що 21 січня після візиту в Україну і Німеччину Блінкен проведе переговори з Лавровим в Женеві.

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