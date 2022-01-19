"Навіть не дістаючи з кишені зброю". Кулеба назвав сіяння паніки найбільшим досягненням РФ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав найбільшим досягненням в агресії Росії - це сіяння паніки і зневіри серед українців. Глава МЗС додав, що Москву необхідно змусити відмовитися від цих цілей дипломатичним шляхом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг Кулеби і держсекретаря США Ентоні Блінкена.
"Найбільшим досягненням Росії сьогодні буде сіяння паніки і зневіри в українському суспільстві. І розхитування нас зсередини", - сказав Кулеба.
За його словами, Росія в першу чергу прагне розхитати економіку і фінансову систему України.
"Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб не дати Росії досягти цієї мети, навіть не дістаючи з кишень зброю", - додав глава МЗС.
Міністр підкреслив, що всі зусилля України і партнерів спрямовані на те, щоб ситуація залишалася стабільною, а українська економіка не страждала проблемами з безпекою.
Нагадаємо, напередодні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та Ентоні Блінкена. Вони обговорили військову допомогу Україні.
Зазначимо, сьогодні Блінкен провів зустріч із співробітниками посольства США у Києві. Він заявив, що вторгнення Росії в Україну може розпочатися найближчим часом.