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"Навіть не дістаючи з кишені зброю". Кулеба назвав сіяння паніки найбільшим досягненням РФ

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Київ, Середа 19 січня 2022 16:30
"Навіть не дістаючи з кишені зброю". Кулеба назвав сіяння паніки найбільшим досягненням РФ Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав найбільшим досягненням в агресії Росії - це сіяння паніки і зневіри серед українців. Глава МЗС додав, що Москву необхідно змусити відмовитися від цих цілей дипломатичним шляхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг Кулеби і держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Найбільшим досягненням Росії сьогодні буде сіяння паніки і зневіри в українському суспільстві. І розхитування нас зсередини", - сказав Кулеба.

За його словами, Росія в першу чергу прагне розхитати економіку і фінансову систему України.

"Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб не дати Росії досягти цієї мети, навіть не дістаючи з кишень зброю", - додав глава МЗС.

Міністр підкреслив, що всі зусилля України і партнерів спрямовані на те, щоб ситуація залишалася стабільною, а українська економіка не страждала проблемами з безпекою.

Нагадаємо, напередодні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та Ентоні Блінкена. Вони обговорили військову допомогу Україні.

Зазначимо, сьогодні Блінкен провів зустріч із співробітниками посольства США у Києві. Він заявив, що вторгнення Росії в Україну може розпочатися найближчим часом.

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Російська Федерація Дмитро Кулеба Ентоні Блінкен
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