Блінкен назвав причину свого візиту до України
Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав причину свого робочого візиту в Україну. За його словами, американський президент Джо Байден просив підтвердити підтримку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг за підсумками переговорів з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
"Чому я прибув до Києва? В першу чергу, щоб підтвердити підтримку України, що зіткнулася з агресією Росії... Президент Байден попросив мене приїхати, щоб підтвердити підтримку. Ми продовжуємо наші дипломатичні зусилля, щоб запобігти серйозній ескалації", - заявив Блінкен, маючи на увазі стягування російських військ до українських кордонів.
Він також зазначив, що в ході візиту поінформував українську сторону про переговори щодо так званих "гарантій безпеки" з Росією, які стосуються й України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський та Блінкен обговорили військову та економічну допомогу на тлі загрози вторгнення Росії. Держсекретар запевнив його, що Захід завдасть Росії непоправної шкоди, якщо вона зважиться на агресію.
Сьогодні на зустрічі зі співробітниками посольства США у Києві Блінкен заявив, що вторгнення Росії може розпочатися у дуже короткі терміни.