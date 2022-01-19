Блінкен назвав причину свого візиту до України

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав причину свого робочого візиту в Україну. За його словами, американський президент Джо Байден просив підтвердити підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг за підсумками переговорів з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

"Чому я прибув до Києва? В першу чергу, щоб підтвердити підтримку України, що зіткнулася з агресією Росії... Президент Байден попросив мене приїхати, щоб підтвердити підтримку. Ми продовжуємо наші дипломатичні зусилля, щоб запобігти серйозній ескалації", - заявив Блінкен, маючи на увазі стягування російських військ до українських кордонів.

Він також зазначив, що в ході візиту поінформував українську сторону про переговори щодо так званих "гарантій безпеки" з Росією, які стосуються й України.