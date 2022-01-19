ru ua
Ср, 19 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Блінкен назвав причину свого візиту до України

Новость на русском →
Київ, Середа 19 січня 2022 16:31
Блінкен назвав причину свого візиту до України Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав причину свого робочого візиту в Україну. За його словами, американський президент Джо Байден просив підтвердити підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг за підсумками переговорів з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

"Чому я прибув до Києва? В першу чергу, щоб підтвердити підтримку України, що зіткнулася з агресією Росії... Президент Байден попросив мене приїхати, щоб підтвердити підтримку. Ми продовжуємо наші дипломатичні зусилля, щоб запобігти серйозній ескалації", - заявив Блінкен, маючи на увазі стягування російських військ до українських кордонів.

Він також зазначив, що в ході візиту поінформував українську сторону про переговори щодо так званих "гарантій безпеки" з Росією, які стосуються й України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський та Блінкен обговорили військову та економічну допомогу на тлі загрози вторгнення Росії. Держсекретар запевнив його, що Захід завдасть Росії непоправної шкоди, якщо вона зважиться на агресію.

Сьогодні на зустрічі зі співробітниками посольства США у Києві Блінкен заявив, що вторгнення Росії може розпочатися у дуже короткі терміни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ентоні Блінкен Візит в Україну
NEWS
Єрмак: зустріч нормандських радників може пройти до кінця січня
Єрмак: зустріч нормандських радників може пройти до кінця січня
DAILY
Кібератака на Україну. Навіщо хакери "поклали" держсайти та чого чекати далі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Кібератака на Україну. Навіщо хакери "поклали" держсайти та чого чекати далі