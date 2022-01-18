Після переговорів в Україні Блінкен зустрінеться з Лавровим у Женеві, - Держдеп
Державний секретар США Ентоні Блінкен після візиту в Україну і Німеччину проведе переговори з Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Зустріч пройде в Женеві 21 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента телеканалу CNN Дженніфер Ханслер.
"Держсекретар Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров домовилися зустрітися в Женеві в п'ятницю (21 січня - ред.) після переговорів Блінкена в Києві та Берліні", - цитує кореспондент заяву високопоставленого представника Держдепартаменту.
Раніше МЗС Росії підтвердив, що Блінкен і Лавров можуть зустрітися найближчим часом в Європі. У російському дипвідомстві не уточнили дату переговорів. Там заявили, що зустріч знаходиться в стадії активного опрацювання.
Нагадавши, Блінкен відвідає Україну 19 січня і проведе зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Зазначимо, раніше повідомлялося, що нові контакти по "гарантіям безпеки" для Росії можуть пройти найближчими днями.