Після переговорів в Україні Блінкен зустрінеться з Лавровим у Женеві, - Держдеп

Державний секретар США Ентоні Блінкен після візиту в Україну і Німеччину проведе переговори з Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Зустріч пройде в Женеві 21 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента телеканалу CNN Дженніфер Ханслер .

"Держсекретар Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров домовилися зустрітися в Женеві в п'ятницю (21 січня - ред.) після переговорів Блінкена в Києві та Берліні", - цитує кореспондент заяву високопоставленого представника Держдепартаменту.

Раніше МЗС Росії підтвердив, що Блінкен і Лавров можуть зустрітися найближчим часом в Європі. У російському дипвідомстві не уточнили дату переговорів. Там заявили, що зустріч знаходиться в стадії активного опрацювання.