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Після переговорів в Україні Блінкен зустрінеться з Лавровим у Женеві, - Держдеп

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Вашингтон, Вівторок 18 січня 2022 19:35
Після переговорів в Україні Блінкен зустрінеться з Лавровим у Женеві, - Держдеп Фото: Державний секретар США Ентоні Блінкен (Chris J Ratcliffe / Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Державний секретар США Ентоні Блінкен після візиту в Україну і Німеччину проведе переговори з Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Зустріч пройде в Женеві 21 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента телеканалу CNN Дженніфер Ханслер.

"Держсекретар Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров домовилися зустрітися в Женеві в п'ятницю (21 січня - ред.) після переговорів Блінкена в Києві та Берліні", - цитує кореспондент заяву високопоставленого представника Держдепартаменту.

Раніше МЗС Росії підтвердив, що Блінкен і Лавров можуть зустрітися найближчим часом в Європі. У російському дипвідомстві не уточнили дату переговорів. Там заявили, що зустріч знаходиться в стадії активного опрацювання.

Нагадавши, Блінкен відвідає Україну 19 січня і проведе зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що нові контакти по "гарантіям безпеки" для Росії можуть пройти найближчими днями.

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Сполучені Штати Америки Російська Федерація Ентоні Блінкен
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