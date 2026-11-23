Российские оккупанты в понедельник, 23 ноября, ударили дронами по Киеву. В результате падения обломков беспилотников в трех районах города горят авто, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Виталия Кличко и КМВА .

"Из дома спасли двух человек. Но обнаружили одного пострадавшего. Медики оказывают ему помощь. Экстренные службы работают на месте", - рассказал мэр столицы.

Кроме того, произошел пожар на первом этаже 5-этажного жилого дома, повреждены балконы на 2-4 этажах.

Кличко сообщил, что в Шевченковском районе в результате падения обломков произошло возгорание двух авто.

В КГВА сообщили, что в Печерском районе также упали обломки российского беспилотника, загорелся автомобиль.

"Предварительно, в Шевченковском районе есть пострадавшие. Медики направляются на вызов", - отметил Кличко.

Кроме того, в результате падения обломков произошло возгорание автомобилей на территории объекта критической инфраструктуры в Голосеевском районе.

Кличко рассказал, что в центре столицы, в Шевченковском районе, в результате падения обломков пылает автомобиль. На место следуют экстренные службы.

Напомним, 22 ноября российский дрон атаковал пятиэтажный жилой дом в Дымере. Позже президент Владимир Зеленский заявил, что в дом попал "Шахед", в результате чего был разрушен весь подъезд.

Сегодня глава государства рассказал, что вражеский удар по пятиэтажке в Дымере Киевской области унес жизни 11 человек. Судьба еще двух человек остается неизвестной.