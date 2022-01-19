США запропонували РФ два шляхи: дипломатія або конфлікт, поки перевага у дипломатії

Сполучені Штати запропонували Росії два шляхи для врегулювання ситуації навколо України. Зокрема, дипломатію або конфлікт, який матиме наслідки.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, відповідаючи на запитання кореспондента РБК-Україна .

Він підкреслив, що США продовжують врегулювати конфлікт шляхом дипломатії.

"Я не можу прочитати думки президента РФ Володимира Путіна. Але я повинен сказати, що ми повинні продовжувати те, що ми робимо... Росія намагається свій вплив накласти на сусідів", - заявив Блінкен.

За його словами, Україна і США повинні діяти на основі наявних факторів.

"На основі цього і консультацій з партнерами, ми запропонували два шляхи для Росії: дипломатичний, щоб вирішити все мирно, а якщо Росія відновить агресію, то інший шлях - конфлікт, який матиме наслідки. Зараз стало очевидним, що перевага віддається дипломатії", - заявив держсекретар США.