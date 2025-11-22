ua en ru
У Трампа считают, что момент для заключения мира в Украине настал, - Politico

Суббота 22 ноября 2025 05:41
UA EN RU
У Трампа считают, что момент для заключения мира в Украине настал, - Politico Фото: президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Эдуард Ткач

Администрация Трампа считает, что момент заключить сделку по миру в Украине настал. В частности, США рассчитывают надавить на Киев на фоне коррупционного скандала в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Украинцам придется принять (соглашение - ред.), учитывая слабость нынешней позиции Зеленского", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

Как пишет Politico, президент США Дональд Трамп дал президенту Украины Владимиру Зеленскому срок "до 24 ноября, чтобы подписать соглашение". В противном случае, утверждает издание, Украина рискует потерять поддержку американской разведки и военных.

В то же время Politico указывает, что Трамп не скрывал своего желания прекратить военные действия и колебался между вариантами, выгодными каждой из сторон. Это происходит в зависимости от того, где, по его мнению, у него больше рычагов влияния.

"Украинцам было ясно дано понять, что Соединенные Штаты ожидают от них согласия на мирное соглашение. Любые изменения будут решаться самим президентом", - заявил американский чиновник.

Мирный план США

Напомним, на днях издание Axios первым сообщило, что США разработали новый "мирный план" по окончанию войны в Украине. Его разрабатывал спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф при поддержке российского посланника Кирилла Дмитриева.

Этот документ насчитывает 28 пунктов и согласно его условиям, Украина должна будет выйти из Донбасса, сократить армию, отказаться и дальнобойного вооружения и не только. В обмен страна получит гарантии безопасности на подобии НАТО.

По данным Sky News, на следующей неделе Зеленский и Трамп должны созвонится, чтобы обсудить этот план. Также не совсем ясно с так называемым "дедлайном". Politico пишет, что время есть до 24 ноября, хотя другие медиа и лично Трамп публично писали и говорили, что крайний срок подписания сделки - День благодарения, то есть четверг 27 ноября.

Стоит добавить, что вечером 21 ноября Трамп в очередной раз пообщался с журналистами в Белом доме. В ходе формата "вопрос-ответ" он сказал, что Зеленскому придется либо принять предложение, либо воевать дальше. К слову, о прекращении поддержки в случае, если Украина не подпишет соглашение - Трамп ничего не говорил. Он этот вопрос проигнорировал.

Сам Владимир Зеленский 21 ноября записал обращение к нации. В нем он сказал, что Украина сейчас может оказаться перед сложным выбором и сейчас один из самых тяжелых моментов в ее истории.

Детально о том, что представляет из себя "мирный план" США - читайте в нашем материале.

Коррупционный скандал

Важно отметить, что информация о "мирном плане" появилась через небольшой промежуток после того, как в стране возник коррупционный сказал.

В частности, 10 ноября в НАБУ сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схеме в "Энергоатоме". В ней были замешаны бывший бизнес-партнер Зеленского - Тимур Миндич, два министра и ряд других должностных лиц.

К слову, 19 ноября Верховная Рада уволила Германа Галущенко, которого ранее отстранили от исполнения обязанностей министра юстиции из-за коррупционного скандала. В отставку в тот же день отправили министра энергетики Светлану Гринчук.

Подробнее об операции "Мидас" по коррупции в энергетике - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

