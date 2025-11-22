У Трампа вважають, що момент для укладення миру в Україні настав, - Politico

Адміністрація Трампа вважає, що момент укласти угоду щодо миру в Україні настав. Зокрема, США розраховують натиснути на Київ на тлі корупційного скандалу в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Українцям було ясно дано зрозуміти, що Сполучені Штати очікують від них згоди на мирну угоду. Будь-які зміни вирішуватиме сам президент", - заявив американський чиновник.

Водночас Politico вказує, що Трамп не приховував свого бажання припинити воєнні дії і вагався між варіантами, вигідними кожній зі сторін. Це відбувається залежно від того, де, на його думку, у нього більше важелів впливу.

Як пише Politico, президент США Дональд Трамп дав президенту України Володимиру Зеленському термін "до 24 листопада, щоб підписати угоду". В іншому разі, стверджує видання, Україна ризикує втратити підтримку американської розвідки і військових.

Мирний план США

Нагадаємо, днями видання Axios першим повідомило, що США розробили новий "мирний план" щодо закінчення війни в Україні. Його розробляв спецпредставник Трампа Стів Віткофф за підтримки російського посланника Кирила Дмитрієва.

Цей документ налічує 28 пунктів і згідно з його умовами, Україна повинна буде вийти з Донбасу, скоротити армію, відмовитися від далекобійного озброєння і не тільки. В обмін країна отримає гарантії безпеки на кшталт НАТО.

За даними Sky News, наступного тижня Зеленський і Трамп мають зателефонувати, щоб обговорити цей план. Також не зовсім зрозуміло з так званим "дедлайном". Politico пише, що час є до 24 листопада, хоча інші медіа та особисто Трамп публічно писали і говорили, що крайній термін підписання угоди - День подяки, тобто четвер 27 листопада.

Варто додати, що ввечері 21 листопада Трамп укотре поспілкувався з журналістами в Білому домі. Під час формату "запитання-відповідь" він сказав, що Зеленському доведеться або прийняти пропозицію, або воювати далі. До слова, про припинення підтримки в разі, якщо Україна не підпише угоду - Трамп нічого не говорив. Він це питання проігнорував.

Сам Володимир Зеленський 21 листопада записав звернення до нації. У ньому він сказав, що Україна зараз може опинитися перед складним вибором і що зараз один із найважчих моментів у її історії.

Детально про те, що являє собою "мирний план" США - читайте в нашому матеріалі.

Корупційний скандал

Важливо зазначити, що інформація про "мирний план" з'явилася через невеликий проміжок після того, як у країні виник корупційний скандал.

Зокрема, 10 листопада в НАБУ повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі". До неї були причетні колишній бізнес-партнер Зеленського - Тимур Міндіч, двоє міністрів і низка інших посадовців.

До слова, 19 листопада Верховна Рада звільнила Германа Галущенка, якого раніше відсторонили від виконання обов'язків міністра юстиції через корупційний скандал. У відставку того ж дня відправили міністра енергетики Світлану Гринчук.

Детальніше про операцію "Мідас" щодо корупції в енергетиці - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.