НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": фигурируют Миронюк, Галущенко и Миндич

НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, участники которой через коррупционные схемы контролировали деятельность стратегического государственного предприятия - АО "НАЭК "Энергоатом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ и собственные источники.

По информации следствия, организация систематически получала от контрагентов "Энергоатома" от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Контрагентам навязывали "откаты" за избежание блокировки платежей или за сохранение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум".

По данным источников издания, среди установленных участников преступной организации:

Игорь Миронюк - бывший советник министра энергетики (Рокет);

Дмитрий Басов - исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" (Тенор), бывший сотрудник Генеральной прокуратуры;

Тимур Миндич - бизнесмен, руководитель организации (Карлсон).

Герман Галущенко - бывший министр энергетики, ныне министр юстиции (Профессор);

По данным следствия, руководитель организации привлек бывшего заместителя руководителя Фонда государственного имущества, используя его связи в министерстве и на предприятии.

Участники схемы контролировали кадровые решения, закупки и финансовые потоки, фактически управляя предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн через посторонних лиц, которые не имели официальных полномочий, но выполняли роль "смотрящих".

В НАБУ отмечают: согласно Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не доказана судом.

