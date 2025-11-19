Гринчук уволили с должности главы Минэнерго на фоне коррупционного скандала

Верховная Рада поддержала увольнение Светланы Гринчук с должности министра энергетики Украины. За ее отставку проголосовали 315 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Голосование в парламенте за отставку министра энергетики Светланы Гринчук распределилось между фракциями следующим образом:

"Слуга народа" - 201 голос

"Европейская Солидарность" - 21 голос

"Батькивщина" - 17 голосов

"Платформа за жизнь и мир" - 12 голосов

"Голос" - 14 голосов

"Восстановление Украины" - 10 голосов

"Партия "За будущее" - 11 голосов

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сразу в сессионном зале подписал постановление об увольнении Светланы Гринчук.

Как сообщили РБК-Украина информированные источники, заместитель главы Минэнерго Николай Колесник будет исполнять обязанности министра энергетики. Также собеседники делятся, что на пост министра рассматривают народных депутатов Андрея Геруса и Андрея Жупанина.

Увольнение Гринчук: как голосовали нардепы

Отметим, накануне профильный комитет Верховной Рады проголосовал за увольнение Светланы Гринчук с должности министра энергетики Украины.

Решение принято на фоне крупного коррупционного скандала в "Энергоатоме" и после представления премьер-министра Юлии Свириденко и рекомендации парламентского Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ.

На фоне коррупционного скандала президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главные государственные предприятия в энергетическом секторе пройдут полную перезагрузку. Параллельно с финансовой проверкой власти планируют полностью обновить их руководство.

Что известно о коррупционном деле в энергетике

10 ноября стало известно о проведении масштабной операции "Мидас" по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Детективы НАБУ провели около 70 обысков.

По информации следствия, участники схемы требовали у частных компаний 10-15% "откатов" за возможность работать с "Энергоатомом". Внутри группы этот механизм называли "шлагбаумом".

Организатором схемы следствие называет бизнесмена и совладельца "Квартала-95" Тимура Миндича (кодовое имя на пленках - "Карлсон"), который за несколько часов до начала обысков выехал из Украины.

В материалах НАБУ также упоминается тогдашний министр энергетики Герман Галущенко, в доме и офисе которого детективы провели обыски.

Отстранение должностных лиц и кадровые изменения

После обнародования материалов НАБУ правительство приняло решение отстранить от должностей министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук. Впоследствии президент Владимир Зеленский подписал указ об обновлении состава СНБО, выведя обоих министров из его состава.

Что касается Гринчук, которая на прошлой неделе на фоне скандала подала заявление об отставке, она заявила об "отсутствии каких-либо нарушений законодательства в своей профессиональной деятельности" и подчеркнула, что не считает себя причастной к коррупционным схемам.

Кто такая Светлана Гринчук

Светлане Гринчук 35 лет. Она родилась 11 ноября 1985 года в Черновцах, получила высшее образование в Черновицком торгово-экономическом институте КНТЭУ.

В 2023 году Гринчук вошла в команду Минэнерго как заместитель министра Германа Галущенко и возглавила Офис поддержки реформ при ведомстве.

Уже в следующем году Верховная Рада назначила ее министром защиты окружающей среды и природных ресурсов.

После формирования нового правительства Юлии Свириденко в 2025 году Гринчук сохранила место в Кабмине, но уже на другой должности - возглавила Министерство энергетики. Ее утвердили вместе со всем составом правительства.

До этого она потеряла министерское кресло в сфере окружающей среды из-за отставки премьера Дениса Шмыгаля, повлекшей обновление Кабмина.

Кто возглавит Минэнерго вместо нее?

Как сообщили РБК-Украина проинформированные источники, заместитель Гринчук - Николай Колесник, после ее отставки, будет исполнять обязанности министра энергетики.

Также, по данным источников издания, на должность министра энергетики власти сначала рассматривали нынешнего главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого.

Впрочем, окончательное решение зависело от ситуации в компании и возможно ли будет отпустить его с учетом состояния энергосектора и задач по его защите и восстановлению.

Источники уточняют, что Корецкий, не желая покидать "Нафтогаз" и переходить в систему исполнительной власти, больше не рассматривается как приоритетный кандидат.

Главными претендентами на кресло министра энергетики называют народных депутатов Андрея Геруса и Андрея Жупанина, сообщил информированный источник.