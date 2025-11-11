"Будет шумно". Как Миндич связан "Энергоатомом" и какая роль Галущенко и Чернышова

В НАБУ заявили, что разоблачили преступную схему "откатов" в Энергоатоме. Кто причастен к делу и что об этом говорят в политических кругах, – читайте в материале РБК-Украина.

В Украине разгорелся новый коррупционный скандал – на этот раз в энергосфере. В нем замешаны министры, чиновники Энергоатома и экс-бизнес-партнер президента Владимира Зеленского.

10 ноября детективы НАБУ провели масштабные обыски в "Энергоатоме" и разоблачили целую преступную схему. В течение двух дней детективы опубликовали записи, в которых фигуранты следствия обсуждают детали своей коррупционной схемы.

Операция "Мидас"

10 ноября, с самого утра детективы НАБУ провели обыски в офисах ГП "НАЭК "Энергоатом", а также у министра юстиции Германа Галущенко. Параллельно с этим обыски прошли у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича. Позже в НАБУ сообщили, что начали расследование коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора. К обеду Бюро опубликовало первую часть аудиозаписей, в которой более подробно рассказано о самой схеме и своей операции, которую назвали "Мидас".

Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов рассказал, что для вскрытия схемы детективы провели около 70 обысков, для которых привлекли весь личный состав Бюро. По версии следствия, фигуранты организовали схему "откатов" со всех компаний, которые выполняют заказы "Энергоатома".

На записях, фрагменты которых показали в первой части, фигурировали некие Тенор и Рокет. Позже источники РБК-Украина подтвердили, что речь идет об исполнительном директоре по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове (Тенор) и бывшем советнике министра энергетики, экс-помощнике депутата-коллаборанта Андрея Деркача и бывшем заместителе Фонда госимущества Игоре Миронюке.

Оба – Рокет и Тенор – взяли под контроль закупки "Энергоатома" и выполнение контрактов. Именно Тенор организовал схему получения "откатов" от контрагентов – компания, которая выполнила заказ "Энергоатома" и получила от него деньги, обязана была 10-15% этой суммы отдать фигурантам.

Именно Рокет и Тенор были ответственны за сбор "средств" с контрагентов "Энергоатома". У них было влияние на должностных лиц и само Министерство энергетики, поэтому они могли расставлять своих людей на должности, блокировать платежи и устанавливать контроль над другими предприятиями в энергосекторе. По крайней мере, совершать такие попытки, утверждает следствие.

"Фактически была создана система, когда стратегическим предприятием с доходом более 200 млрд грн руководили не топ-менеджеры, набсовет или государство, как владелец, а посторонние люди, которые, не имея никаких полномочий, взяли на себя роль теневого руководителя – так называемого смотрящего", – говорит Абакумов.

В "Энергоатоме" еще до всех этих событий были установлены свои правила – компаниям, которые оказали услуги, платили за них в течение полугода. При этом компания получала статус поставщика услуг только после проведения экспертной оценки.

С началом войны "Энергоатом" включили в список стратегически важных предприятий, которые могут не выплачивать задолженности перед компаниями-поставщиками. По версии следствия, фигуранты таким образом придумали как шантажировать контрагентов.

Если те отказывались платить "откат", фигуранты грозились не выплачивать им деньги за работу, а также лишить их статуса поставщика. Эта схема называлась "шлагбаум". На фрагменте записи Рокет (которого идентифицируют как Миронюка) рассказывает, как надо угрожать одной из компаний.

Рокет: Просто скажи ему, смотри – будет п*здец всей линейке компаний. Вы просто закончите там же, где и все остальные – в черном списке. Будете ходить и рассказывать: "Мы скоро вернемся". Мы вам вынесем все техусловия, поотменяем сертификаты, бл*ть. Вы обнулитесь просто и все. Всех ваших сотрудников заберут в армию.

У Тенора были также широкие полномочия по остановке выплат по действующим контрактам и новым контрактам. На пленках есть момент, когда он рассказывает о своем разговоре с главой Энергоатома. Тот интересуется у него, когда будут выплаты по контракту, а Тенор говорит, что сначала должен провести встречу.

Также на пленках Тенор и Рокет обсуждают, как втянуть в схему сотрудников Энергоатома.

Рокет: Внимание, вопрос. Мы можем его взять в историю, чтобы он не обижался, но у него есть обратная сторона. Во-первых, если ты начинаешь кормить медведя, медведь будет всегда голодный и он будет каждый день к тебе приходить. А второе, ну, скажем так, это сближение, оно чревато в части…

Тенор: Давайте не будем сами лезть.

Записи зафиксировали, как Тенор и Рокет рассчитываются между собой. На аудио даже слышно распаковку бумажного пакета. Также они обсуждают, что сумма "откатов" может повышаться из-за смены руководства Минэнерго и "Энергоатом".

Абакумов также отмечает, что только одна компания, которая в 2024 году оказала услуги и поставила товаров "Энергоатому" на 12 млн, в 2025 году получила контрактов на 435 млн грн.

Помимо этого, Тенор и Рокет обсуждают вопрос о том, стоит ли строить защитные сооружения над энергообъектами. Основной вопрос касался того, есть ли от этого выгода.

Тенор: Мы больше защитные сооружения строить не будем?

Рокет: Я бы подождал. Но блять, если честно, жалко денег, пустая трата.

Также на записях обсуждали проект на 4 млрд для защиты трансформаторных подстанций АТ-2 и АТ-330. За прошлый контракт 3 млрд они получили только 90 – чего именно, не уточняется, но голоса у собеседников звучат явно недовольно. В связи с тем, что в среднем откат у них был 10-15%, они предлагают потянуть с контрактом еще месяц. При этом, разговор происходит в сентябре, когда россияне уже активно обстреливают энергообъекты.

Тенор: Я буквально не могу понять, реально, если честно, это столько денег опять закопать, надо ли оно? Ну наверное надо закончить. При этом, они опять же отдают 0,10, но желающих за 0,15 освоить эти деньги достаточно, можем сказать одесситу, или Ростику.

Вечером после публикации аудио на записи отреагировал президент Владимир Зеленский в своем ежевечернем обращении.

"Любые результативные действия против коррупции очень нужны, неотвратимость наказания нужна, "Энергоатом" обеспечивает Украине наибольшую долю энергогенерации сейчас. Чистота в компании – это приоритет. Каждый, кто строил схемы должен получить четкий процессуальный ответ, приговоры должны быть и чиновники должны работать вместе с НАБУ", – заявил Зеленский.

Тимура Миндича, которого подозревают в руководстве всей коррупционной схемой, связывают с Зеленским и называют его близким другом. Миндич стоял у истоков создания студии "Квартал 95", является бизнес-партнером Сергея Шефира (бывший первый помощник Зеленского, – ред.) и самого президента.

Он не имел должности в Офисе президента, но, по словам многочисленных собеседников РБК-Украина, был вхож в близкие круги и имел свое влияние. А по версии следователей НАБУ, это влияние позволяло ему создать целую преступную схему по "откатам" в энергосфере. И предположительно его голос появился в записях, которые НАБУ опубликовало уже на следующий день.

Карлсон и Шугармен

На втором видео, которое в НАБУ опубликовали 11 ноября, появляются новые действующие лица – Шугармен, Карлсон и Решик. Источники РБК-Украина подтвердили, что речь идет о бизнесмене Александре Цукермане (Шугармен) и Тимуре Миндиче (Карлсон). "Решика" идентифицируют как бухгалтера бэк-офиса, которым заведует Цукерман. Также он был ответственным за легализацию тех самых "откатов". А их, в свою очередь, наличкой приносили в квартиру на Грушевского.

Тимур Миндич (фото з відкритих джерел)

Там же в этой квартире Миндич общался с чиновниками разных уровней, в том числе, для решения своих собственных бизнес-интересов. На первых же кадрах расшифровки пленки также появляется новое лицо – министр энергетики, очевидно, речь идет о Германе Галущенко.

На записях они обсуждают откаты, которые Шугармен приносит в квартиру к Карлсону. Фигурируют цифры "350", "500", "600". Помимо этого, Цукерман и Миндич радуются тому, как им удалось избежать какой-то опасной схемы и то, как важно сохранять конспиративность и соблюдать меры безопасности. На этом моменте Миндич говорит, что не хочет получать подозрение.

Карлсон: Будет шумно. Не хочется подозрение получить.

Шугармен: Я хочу, бл*ть, посмотреть на этого эксперта, который это расшифрует. Я ж сам это все проверяю.

После чего оба фигуранта рассуждают о том, что будет, если у них в компании появится "крыса".

Шугармен: Они же не дураки, понимаешь?

Карлсон: Тут я не понимаю…

Шугармен: Не, реально, подожди, реально только если кто-то поможет. Тут даже ты не поможешь, понимаешь?

Карлсон: П*дарас бл*ть тупой! Если он вскроется в деле – нам п*здец будет!

Потом на записи появляется женщина, которая рассказывает о том, что ей нужны деньги на оплату стройки, включая "утепление фасада" и "бассейн". На следующем фрагменте речь идет уже о доме в Швейцарии, который строит Карлсон и ему нужно его оплатить.

Шугармен: … в курсе, трешку надо заплатить. (... – это руководитель преступной организации) покупает дом. В Швейцарии трешку надо заплатить.

После этого фигуранты вместе с бухгалтером обсуждают, как отправить в Швейцарию 3 миллиона, миллион в Израиль и еще 3 миллиона в Швейцарию. Чуть позже бухгалтер отчитывается, что уже отправил "единичку" (1 миллион) Карлсону.

Через час после обнародования "пленок" в САП сообщили, что задержали пятерых человек, а о подозрении сообщили семи – Миндичу (очевидно заочно из-за его отсутствия в стране), Миронюку, Басову и еще четырем работникам "бэк-офиса" по легализации денег. И Миронюк, и Басов оказались в СИЗО.

Че Гевара

В четвертой части своего расследования в НАБУ рассказывают о том, что деньги с "откатов" также шли к бывшему вице-премьер-министру, которого фигуранты дела называют Че Гевара. Источники РБК-Украина сообщили, что речь идет об Алексее Чернышове. На него в НАБУ уже завели дело по получению неправомерной выгоды. А в этом деле он, по версии следствия, посещал так называемую "прачечную", где "отмывали" деньги от контрагентов. Там ему давали процент от "откатов".

Алексей Чернышов (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава подразделения детективов НАБУ Абакумов сообщил, что Чернышов в общем получил от фигурантов расследования 1,2 млн долларов и почти 100 тысяч евро.

Шугармен: Мы по идее должны дать (Че Геваре – ред) 300 тысяч. Я просто не хочу давать красивые. Хочу если появятся некрасивые.

Потом на записях появляется и сам Че Гевара:

Шугармен: Смотри, здесь следующая ситуация. 300 тысяч долларов. 200, 300 тысяч долларов, 200 долларами и 96500 евро, что составляет 100 тысяч. Ну, все что было, как бы понимая ситуацию, теперь здесь.

Че Гевара: Угу.

Деньги Чернышов забирал по стандартной схеме, но в одном из задокументированных эпизодов за ними пришла его жена. Ее переписку с Цукерманом показали в конце видео.

После публикации детективы НАБУ сообщили, что объявили Чернышову о подозрении.

Политические последствия

Политические последствия скандала, по мнению различных собеседников РБК-Украина, оценивать пока рано. Все зависит от того, какие дальнейшие процессуальные шаги предпримут НАБУ и САП. А главное – что звучит и кто упоминается на еще не обнародованных аудиозаписях (которых, по словам Бюро, набралось более тысячи часов). Но в том, что новые "серии" – даже в прямом смысле слова, на Youtube-канале НАБУ – вскоре появятся, никто не сомневается.

Европейские партнеры Украины пока воздерживаются от публичных комментариев на тему, но, по информации издания, внимательно наблюдают за ситуацией и тоже ждут развития событий.

В Евросоюзе никто не забыл о летнем скандале вокруг независимости НАБУ и САП, европейские дипломаты постоянно напоминают об этом в неофициальных разговорах. Теперь по имиджу украинской власти нанесен еще один удар, тяжесть которого непонятна.

По словам собеседника в команде власти, последствия для рейтинга и уровня доверия к Зеленскому, безусловно, будут.

"Но это не Гладковский (имеется в виду громкий коррупционный скандал последних месяцев каденции Петра Порошенко, - ред.) Но не потому, что эта история слабее или менее денежна – а потому, что нету выборов, и пока не предвидится. Потому это возмущение не к чему "прикрутить", – рассуждает собеседник.

Относительно того, почему были обнародованы данные записи, и почему именно сейчас, ходит несколько версий разной степени конспирологичности: от попыток администрации Трампа таким образом ослабить Зеленского и сделать его более "сговорчивым" до удара на опережение от НАБУ-САП, накануне ожидаемой новой атаки на антикоррупционные органы.

Помимо содержания различных аудио- и видеозаписей, политические последствия скандала зависят и от чисто юридических шагов, которые предпримут НАБУ и САП, в частности – вручат ли подозрения по делу. Главная интрига пока что – получит ли его нынешний министр юстиции Герман Галущенко.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко публично обещала, что чиновники с уголовными делами в ее правительстве работать не будут – по такой логике, она должна будет внести представление на увольнение Галущенко. Но, как отмечает информированный собеседник РБК-Украина, здесь многое будет зависеть от того, какую публичную линию поведения в этом скандале выберет высшее руководство страны.

Пока оно держится подчеркнуто нейтрально. "Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ. Приговоры должны быть", – заявил Зеленский в вечернем обращении 10 ноября.