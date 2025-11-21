ua en ru
Зеленский обсудит с Трампом мирный план уже на следующей неделе, - Sky News

Украина, США, Пятница 21 ноября 2025 13:06
UA EN RU
Зеленский обсудит с Трампом мирный план уже на следующей неделе, - Sky News Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп на следующей неделе проведут обсуждение американского мирного плана из 28 пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Источники в Европейском Союзе сообщили изданию, что Зеленский и Трамп решили провести обсуждение плана на следующей неделе. Но перед этим Зеленский проведет консультации по этому вопросу с европейскими лидерами - прежде всего Великобритании, Франции, Италии и Германии.

Издание добавляет, что во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 20 ноября план США резко раскритиковали, особенно со стороны представителей Польши, Италии, Франции, Литвы и Германии.

Очередной "мирный план" США

Новый "новый мирный план США", который разрабатывал спецпредставитель президента США Стив Уиткофф при поддержке российского "спецпредставителя" Кирилла Дмитриева, состоит из 28 пунктов. Он предусматривает передачу России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение украинской армии, отказ от дальнобойного вооружения и так далее.

Во время визита в Киев министра армии США Дэна Дрисколла президент Владимир Зеленский ознакомился с предложениями и согласился обсуждать их. Со своей стороны, Белый дом не подтверждает и не раскрывает, но заявляет, что план поддерживает президент Дональд Трамп.

Однако европейские лидеры уже заявили, что американский мирный план можно назвать разве что "капитуляцией Украины" - поскольку там нет реальных уступок со стороны РФ. Европейские лидеры готовят собственный вариант мирного плана.

Больше о "мирном плане США", его деталях, а также "агрессивном графике" - в отдельном материале РБК-Украина.

