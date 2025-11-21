Зеленскому придется принять мирный план США или воевать дальше, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется либо принять мирный план, либо страна будет вынуждена воевать дальше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
Журналисты напомнили Трампу, что сегодня Зеленский сказал о том, что Украина рискует либо потерять своего партнера, либо потерять свое достоинство. В ответ американский лидер сказал, что президенту Украины придется принять мирный план.
"Ну, ему (Зеленскому - ред.) придется, чтобы нравилось. А если ему не нравится, тогда, знаете, им наверное, просто стоит продолжать сражаться, полагаю так", - ответил Трамп.
Далее представители СМИ упомянули сегодняшнее предположение Трампа о том, что если Зеленский не примет план, тогда США сократят свою поддержку Украине. Отвечая на это лидер США сказал, что Зеленский должен был заключить сделку еще год или два назад.
"Ну, в какой-то момент ему все равно придется что-то принять. Знаете, он ведь ничего не принимал. Помните, в Овальном кабинете, не так давно, я сказал ему: у тебя нет карт. Не забывайте, я унаследовал эту войну. Эта война никогда бы не началась. Я унаследовал эту войну. И я думаю, что он должен был заключить сделку год назад, два года назад", - сказал президент США.
Он добавил, что лучшей сделкой стало бы, чтоб война вообще не началась. По мнению Трампа, это тоже могло бы быть достигнуто, "если бы был правильный президент". Но тогда, как говорит нынешний глава Белого дома - правильного президента не было.
Также Дональд Трамп заявил, что Украине нужно действовать быстрее, так как зима будет холодной. Он считает, что способ достичь мира есть.
Кроме того, по словам президента США, Украина и Россия каждый месяц теряют в общей сложности по 25 тысяч солдат.
Мирный план США для Украины
Напомним, в СМИ была информация, что мирный план США разрабатывал спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф при поддержке российского посланника Кирилла Дмитриева. Разработанный документ состоит из 28 пунктов.
Согласно плану, Украина должна будет выйти из Донбасса, сократить численность ВСУ, отказаться от дальнобойного вооружения и не только. В обмен на это страна получит долгосрочные гарантии безопасности. По данным Axios, речь идет о гарантиях по аналогии НАТО.
При этом The Guardian пишет, что к написанию плана причастны россияне, так как в документе есть странные фразы. Некоторые из них, судя по всему, изначально были написаны на русском.
По данным Sky News, на следующей неделе между Зеленским и Трампом будет телефонный разговор насчет плана. При этом сам Трамп публично подтвердил, что крайний срок подписания сделки - следующий четверг.
К слову, сегодня вечером Зеленский записал видеообращение к украинцам по поводу мирного плана США. Он сказал, что сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором и сейчас один из самых тяжелых моментов в ее истории.
Подробнее о "мирном плане США", его деталях, а также "агрессивном графике" - читайте в материале РБК-Украина.