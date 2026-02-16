ua en ru
Пн, 16 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Автобус с пассажирами слетел в кювет на трассе Львов-Луцк: есть пострадавшие (фото)

Львовская область, Понедельник 16 февраля 2026 11:33
UA EN RU
Автобус с пассажирами слетел в кювет на трассе Львов-Луцк: есть пострадавшие (фото) Фото: водитель не справился с управлением и автобус вылетел с трассы (facebook.com/MVS.LVIV)
Автор: Валерий Ульяненко

В воскресенье, 15 февраля, около 07:20 пассажирский автобус слетел в кювет на трассе "Львов-Луцк" вблизи села Дернов Львовского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовщины.

Читайте также: Непогода и вражеские атаки изменили движение поездов УЗ: где сегодня ограничения и автобусы

Согласно данным полицейских, 45-летний водитель автобуса Van Hool не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.

"В результате ДТП три пассажирки автобуса, 51-летняя жительница Днепропетровской области и две жительницы Черкасской области в возрасте 55 и 64 года, получили телесные повреждения и были госпитализированы", - говорится в заявлении.

Фото: ДТП на Львовщине (facebook.com/MVS.LVIV)

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Другие ДТП в Украине

Напомним, 10 февраля на Кольцевой дороге в Киеве произошло серьезное ДТП с участием маршрутки и грузовика. В результате столкновения пострадали по меньшей мере четверо пассажиров.

Ранее, 25 января, на Закарпатье из-за гололеда микроавтобус, который перевозил детей из Киева на отдых в Карпаты, съехал с дороги и перевернулся на бок. В результате аварии пострадали семь человек.

До этого, 17 января, на Львовщине произошло ДТП с участием автобуса международного сообщения "Вена-Киев". В результате столкновения травмировались пассажиры, часть из них госпитализировали.

Кроме того, 7 января в Киеве произошла масштабная авария с участием 13 транспортных средств. ДТП существенно осложнило движение в направлении Вышгорода.

Также 2 января в Сумской области столкнулись легковушка и автомобиль экстренной медицинской помощи, в результате чего травмы получили пять человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Львовская область Автобусы
Новости
Женевский раунд переговоров: Буданов отправился с украинской командой в Швейцарию
Женевский раунд переговоров: Буданов отправился с украинской командой в Швейцарию
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"