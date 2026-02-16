Автобус с пассажирами слетел в кювет на трассе Львов-Луцк: есть пострадавшие (фото)

В воскресенье, 15 февраля, около 07:20 пассажирский автобус слетел в кювет на трассе "Львов-Луцк" вблизи села Дернов Львовского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовщины .

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

"В результате ДТП три пассажирки автобуса, 51-летняя жительница Днепропетровской области и две жительницы Черкасской области в возрасте 55 и 64 года, получили телесные повреждения и были госпитализированы", - говорится в заявлении.

Согласно данным полицейских, 45-летний водитель автобуса Van Hool не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части .

Другие ДТП в Украине

