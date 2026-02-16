Автобус із пасажирами злетів у кювет на трасі Львів-Луцьк: є постраждалі (фото)

В неділю, 15 лютого, близько 07:20 пасажирський автобус злетів у кювет на трасі "Львів-Луцьк" поблизу села Дернів Львівського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівщини .

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

"Внаслідок ДТП три пасажирки автобуса, 51-річна мешканка Дніпропетровської області та дві жительки Черкаської області віком 55 і 64 роки, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані", - йдеться у заяві.

Згідно з даними поліцейських, 45-річний водій автобуса Van Hool не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини .

Інші ДТП в Україні

Нагадаємо, 10 лютого на Кільцевій дорозі в Києві сталася серйозна ДТП за участю маршрутки та вантажівки. Внаслідок зіткнення постраждали щонайменше четверо пасажирів.

Раніше, 25 січня, на Закарпатті через ожеледицю мікроавтобус, який перевозив дітей із Києва на відпочинок у Карпати, з’їхав з дороги та перекинувся на бік. Унаслідок аварії постраждали семеро людей.

До цього, 17 січня, на Львівщині сталася ДТП за участю автобуса міжнародного сполучення "Відень-Київ". У результаті зіткнення травмувалися пасажири, частину з них госпіталізували.

Крім того, 7 січня в Києві сталася масштабна аварія за участю 13 транспортних засобів. ДТП суттєво ускладнила рух у напрямку Вишгорода.

Також 2 січня в Сумській області зіткнулися легковик і автомобіль екстреної медичної допомоги, внаслідок чого травми отримали п’ятеро осіб.