Непогода и вражеские атаки изменили движение поездов УЗ: где сегодня ограничения и автобусы
Сегодня, 16 февраля, "Укрзализныця" временно изменила маршруты в некоторых областях. На отдельных участках возможны задержки, местами пассажиров вместо поездов будут перевозить автобусы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook.
Сумская и Черниговская области
Согласно оперативной информации компании по состоянию на 16 февраля, в Сумской области региональные поезда временно курсируют до/из Конотопа.
Дальше на север:
- либо пригородный поезд;
- либо автобусы.
"На Черниговщине пока без дополнительных ограничений", - сообщили в "Укрзализныце".
Уточняется в то же время, что там возможны задержки на славутском и нежинском направлении.
"Где контактная сеть постоянно страдает от атак БПЛА или неблагоприятной погоды, как сегодня", - объяснили в пресс-службе УЗ.
Харьковская область
В Харьковской области было восстановлено движение "на поврежденном участке в Лозовой".
"Однако от Лозовой в направлении Краматорска пока просим воспользоваться автобусами", - подчеркнули в "Укрзализныце".
Уточняется, что гуманитарная миссия "Пролиска":
- везет бесплатно;
- обязательно регистрирует своих пассажиров перед посадкой.
"Просим отнестись к этому процессу с пониманием", - отметили в УЗ.
Тем временем на Изюмском направлении региональные экспрессы курсируют по графику.
Запорожская область
"Запорожье. Наши мониторинговые группы держат регион под усиленным контролем", - сообщили в компании.
Так, сегодня будут курсировать в/из Днепра такие поезда:
- №86/85 "Львов - Запорожье - Львов";
- №5/6 "Ясиня - Запорожье";
- №39/40 "Солотвино - Запорожье - Солотвино";
- №731/732 "Киев - Запорожье - Киев";
- №128/127 "Львов - Запорожье - Львов".
Кроме того, пара региональных поездов будет курсировать:
- между Запорожьем и Синельниковым;
- между Синельниковым и Днепром.
"По остальным поездам дальнего следования между Днепром и Запорожьем решение будет приниматься оперативно в зависимости от ситуации "в воздухе", - добавили в УЗ.
О чем просят пассажиров
В завершение пассажиров (в частности в Запорожской области) попросили ориентироваться на указания:
- поездных бригад;
- работников вокзалов.
"Важно: мы присылаем оперативные оповещения в приложении УЗ, поэтому активируйте их обязательно", - добавили в "Укрзализныце".
В компании напомнили также, что в приложении - в разделе "Частые вопросы" - есть памятка с алгоритмом действий при угрозе вражеской атаки.
"Пусть это вас не пугает, мы контролируем ситуацию, но пусть будет под рукой. Враг у нас коварный, поэтому безопасность - прежде всего. Движение продолжается", - подытожили в УЗ.
Оперативная информация о движении поездов 16 февраля (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
