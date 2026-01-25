ua en ru
На Закарпатье перевернулся автобус с детьми: есть пострадавшие

Закарпатская область, Воскресенье 25 января 2026 15:11
Фото: на Закарпатье перевернулся автобус с детьми (facebook.com/103zakarpat)
Автор: Татьяна Степанова

На Закарпатье из-за гололеда микроавтобус, который вез детей из Киева на отдых в Карпаты, внезапно съехал с трассы и перевернулся на бок. Известно о семи пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Закарпатского центра экстренной медицинской помощи.

"Сегодня в 8:36 на линию 103 поступил вызов: между Перечином и Заречово микроавтобус с детьми в кювете. Среди пострадавших - шестеро детей в возрасте 8-14 лет и одна женщина. Все осмотрены, получили необходимую помощь", - сообщили медики.

Один мальчик с травмами средней тяжести госпитализирован в Мукачевскую областную детскую больницу. Других пострадавших участников ДТП доставили в медицинские учреждения Ужгорода. Состояние пострадавших стабильное.

В центре экстренной медицинской помощи предупредили водителей об опасности на дорогах: снег подтаял, на асфальте образовалась вода, под которой находится лед. Рекомендуется снижать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и проявлять особую осторожность на горных участках.

Фото: на Закарпатье перевернулся автобус с детьми (facebook.com/103zakarpat)

ДТП в Украине

Напомним, 17 января во Львовской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса международного сообщения "Вена-Киев". В результате аварии пострадали пассажиры, часть из них госпитализировали.

7 января в Киеве произошло масштабное ДТП с участием 13 автомобилей, что привело к затруднению движения транспорта в направлении Вышгорода.

Также 2 января в Сумской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и машины экстренной медицинской помощи. В результате аварии пострадали пять человек.

В декабре прошлого года в Ивано-Франковской области произошла авария с участием рейсового автобуса. Один человек погиб, большое количество пострадавших.

