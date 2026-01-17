На Львовщине автобус "Вена-Киев" попал в ДТП, есть пострадавшие (фото)

Во Львовской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса международного сообщения "Вена-Киев". В результате аварии пострадали пассажиры, часть из них госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

Авария произошла в пятницу, 17 января, около 08:00 на автодороге Киев-Чоп в пределах села Любинцы Стрыйского района.

Рейсовый автобус Setra, за рулем которого находился 59-летний водитель, выехал за пределы проезжей части, наехал на металлический отбойник, а после этого врезался в дерево.

Сколько людей пострадали

На момент ДТП в салоне автобуса находились 25 пассажиров. По предварительным данным, девять человек в возрасте от 19 до 69 лет обратились за медицинской помощью.

Семеро из них были доставлены в больницу, где врачи сейчас уточняют диагнозы.

Фото: на Львовщине автобус "Вена-Киев" попал в ДТП (facebook.com/MVS.LVIV)

Других пассажиров правоохранители доставили в пункт несокрушимости в Стрыйском районном управлении полиции. Там с людьми работают полицейские психологи, пассажиры могут согреться, выпить горячих напитков, перекусить и дождаться прибытия другого автобуса.

На месте аварии работают следователи и другие правоохранители. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП, также решается вопрос правовой квалификации события.