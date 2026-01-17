На Львовщине автобус "Вена-Киев" попал в ДТП, есть пострадавшие (фото)
Во Львовской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса международного сообщения "Вена-Киев". В результате аварии пострадали пассажиры, часть из них госпитализировали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.
Авария произошла в пятницу, 17 января, около 08:00 на автодороге Киев-Чоп в пределах села Любинцы Стрыйского района.
Рейсовый автобус Setra, за рулем которого находился 59-летний водитель, выехал за пределы проезжей части, наехал на металлический отбойник, а после этого врезался в дерево.
Сколько людей пострадали
На момент ДТП в салоне автобуса находились 25 пассажиров. По предварительным данным, девять человек в возрасте от 19 до 69 лет обратились за медицинской помощью.
Семеро из них были доставлены в больницу, где врачи сейчас уточняют диагнозы.
Других пассажиров правоохранители доставили в пункт несокрушимости в Стрыйском районном управлении полиции. Там с людьми работают полицейские психологи, пассажиры могут согреться, выпить горячих напитков, перекусить и дождаться прибытия другого автобуса.
На месте аварии работают следователи и другие правоохранители. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП, также решается вопрос правовой квалификации события.
ДТП в Украине на фоне морозов
Напомним, из-за сильных снегопадов и сложных погодных условий в ряде регионов Украины существенно осложнилась дорожная ситуация.
В частности, 7 января в Киеве произошло масштабное ДТП с участием 13 автомобилей, что привело к осложнению движения транспорта в направлении Вышгорода. Кроме того, 8 января сообщалось о сотнях аварий по всей стране в течение суток, в связи с чем ввели ограничения для тяжеловесного транспорта.
Дорожные и экстренные службы работают в усиленном режиме. По состоянию на 9 января в отдельных районах высота снежного покрова достигала до 35 сантиметров.