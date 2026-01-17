ua en ru
На Львовщине автобус "Вена-Киев" попал в ДТП, есть пострадавшие (фото)

Украина, Суббота 17 января 2026 12:14
На Львовщине автобус "Вена-Киев" попал в ДТП, есть пострадавшие (фото) Фото: на Львовщине автобус "Вена-Киев" попал в ДТП (facebook.com/MVS.LVIV)
Автор: Наталья Кава

Во Львовской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса международного сообщения "Вена-Киев". В результате аварии пострадали пассажиры, часть из них госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

Авария произошла в пятницу, 17 января, около 08:00 на автодороге Киев-Чоп в пределах села Любинцы Стрыйского района.

Рейсовый автобус Setra, за рулем которого находился 59-летний водитель, выехал за пределы проезжей части, наехал на металлический отбойник, а после этого врезался в дерево.

Сколько людей пострадали

На момент ДТП в салоне автобуса находились 25 пассажиров. По предварительным данным, девять человек в возрасте от 19 до 69 лет обратились за медицинской помощью.

Семеро из них были доставлены в больницу, где врачи сейчас уточняют диагнозы.

Фото: на Львовщине автобус "Вена-Киев" попал в ДТП (facebook.com/MVS.LVIV)

Других пассажиров правоохранители доставили в пункт несокрушимости в Стрыйском районном управлении полиции. Там с людьми работают полицейские психологи, пассажиры могут согреться, выпить горячих напитков, перекусить и дождаться прибытия другого автобуса.

На месте аварии работают следователи и другие правоохранители. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП, также решается вопрос правовой квалификации события.

ДТП в Украине на фоне морозов

Напомним, из-за сильных снегопадов и сложных погодных условий в ряде регионов Украины существенно осложнилась дорожная ситуация.

В частности, 7 января в Киеве произошло масштабное ДТП с участием 13 автомобилей, что привело к осложнению движения транспорта в направлении Вышгорода. Кроме того, 8 января сообщалось о сотнях аварий по всей стране в течение суток, в связи с чем ввели ограничения для тяжеловесного транспорта.

Дорожные и экстренные службы работают в усиленном режиме. По состоянию на 9 января в отдельных районах высота снежного покрова достигала до 35 сантиметров.

