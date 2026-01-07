Масштабное ДТП из 13 автомобилей парализовало движение в сторону Вышгорода (фото)

Утром 7 января в Киеве произошла масштабная авария с участием 13 автомобилей. Затруднено движение транспорта в сторону Вышгорода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

Фото: в Киеве произошло масштабное ДТП с участием 13 автомобилей (t.me/kyivpatrol)

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

На месте происшествия патрульные организовали объезд по встречной полосе.

"В связи с ДТП с участием 13 автомобилей на улице Днепроводской движение транспорта затруднено в направлении города Вышгорода", - сообщили в полиции.

Напомним, сегодня утром, 7 января, в Киеве на улице Софиевской временно приостановили движение троллейбусов и автомобильного транспорта из-за повреждения дорожного покрытия на проезжей части.

Сейчас троллейбусы курсируют только до станции метро "Лукьяновская" и Воздухофлотского путепровода.

На месте работают аварийные службы, которые обследуют поврежденный участок. В ближайшее время планируется начало противоаварийных работ, после чего движение транспорта должны восстановить.

Стоит отметить, что в Киеве сегодня гололедица.

По данным синоптиков, в Киеве и области с 6 по 10 января ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют переменчивую зимнюю погоду со снегопадами, мокрым снегом с дождем, туманами и гололедом на дорогах.

Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению: