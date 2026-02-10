ua en ru
Маршрутка врезалась в фуру в Киеве: есть пострадавшие, движение затруднено (фото, видео)

Киев, Вторник 10 февраля 2026 14:27
Маршрутка врезалась в фуру в Киеве: есть пострадавшие, движение затруднено (фото, видео) Иллюстративное фото: в Киеве произошло ДТП с маршруткой и фурой (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

На Кольцевой дороге в Киеве произошло серьезное ДТП с участием маршрутки и грузовика. В результате столкновения пострадали по меньшей мере четверо пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева и соцсети.

Читайте также: Полиция назвала главные причины ДТП с пострадавшими и их количество за год

Где произошла авария

Сначала в сети появились фото и видео аварии в Киеве. Как указано было в комментариях ДТП произошло в районе Шпалерного рынка.

На месте аварии работали медики и правоохранители.

Движение транспорта частично затруднено

Впоследствии в полиции предупредили, что из-за аварии движение транспорта затруднено на участке Кольцевой дороги от улицы Жмеринской в направлении проспекта Берестейского.

Водителей призывают учесть ситуацию при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты.

В пресс-службе полиции Киева РБК-Украина рассказали, что по состоянию на 14:15 было известно о четырех пострадавших. Их осматривали медики.

Уточнение от полиции

В полиции уточнили, что ДТП произошло около 12:30. Предварительно, 59-летний водитель грузовика Volvo не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с маршрутным автобусом "Богдан", который двигался в попутном направлении.

От удара автобус в неуправляемом состоянии столкнулся с грузовым автомобилем Ford. В результате ДТП 65-летний водитель маршрутки, а также трое его пассажирок - 41, 44 и 49 лет, получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Резонансные ДТП резонансные ДТП

Напомним, 25 января на Закарпатье из-за гололеда микроавтобус, который перевозил детей из Киева на отдых в Карпаты, съехал с дороги и перевернулся на бок. В результате аварии пострадали семь человек.

Ранее, 17 января, на Львовщине произошло ДТП с участием автобуса международного сообщения "Вена-Киев". В результате столкновения травмировались пассажиры, часть из них госпитализировали.

Кроме того, 7 января в Киеве произошла масштабная авария с участием 13 транспортных средств, что существенно осложнило движение в направлении Вышгорода.

Также 2 января в Сумской области столкнулись легковушка и автомобиль экстренной медицинской помощи, в результате чего травмы получили пять человек.

