Маршрутка врезалась в фуру в Киеве: есть пострадавшие, движение затруднено (фото, видео)

На Кольцевой дороге в Киеве произошло серьезное ДТП с участием маршрутки и грузовика. В результате столкновения пострадали по меньшей мере четверо пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева и соцсети.

Где произошла авария

Сначала в сети появились фото и видео аварии в Киеве. Как указано было в комментариях ДТП произошло в районе Шпалерного рынка.

На месте аварии работали медики и правоохранители.

Движение транспорта частично затруднено

Впоследствии в полиции предупредили, что из-за аварии движение транспорта затруднено на участке Кольцевой дороги от улицы Жмеринской в направлении проспекта Берестейского.

Водителей призывают учесть ситуацию при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты.

В пресс-службе полиции Киева РБК-Украина рассказали, что по состоянию на 14:15 было известно о четырех пострадавших. Их осматривали медики.

Уточнение от полиции

В полиции уточнили, что ДТП произошло около 12:30. Предварительно, 59-летний водитель грузовика Volvo не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с маршрутным автобусом "Богдан", который двигался в попутном направлении.

От удара автобус в неуправляемом состоянии столкнулся с грузовым автомобилем Ford. В результате ДТП 65-летний водитель маршрутки, а также трое его пассажирок - 41, 44 и 49 лет, получили телесные повреждения и были госпитализированы.