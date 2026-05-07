Атмосферный фронт несет грозы: где в Украине 8 мая отступит жара и пройдут дожди
В Украину постепенно заходит атмосферный фронт, который ощутимо меняет погоду. Вместо жаркого солнца в некоторых областях прогнозируют дожди с грозами и снижение температуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
В каких областях вероятны дожди и грозы 8 мая
Эксперт рассказала, что в течение 8 мая деятельность атмосферного фронта обусловит кратковременные дожди и грозы в западных областях Украины.
Во второй половине дня и вечером дожди достигнут также:
- Винницкой области;
- Житомирской области;
- Киевской области.
При этом осадки, по словам Диденко, "будут иметь локальный характер".
"На остальной территории Украины удержится сухая погода", - отметила метеоролог.
Что будет в пятницу с температурой воздуха
Температура воздуха завтра, по информации синоптика, снизится на западе - составит в течение дня лишь +18...+21 градус (а местами - даже +16...+18°C).
При этом самыми теплыми или даже жаркими ожидаются восточные области Украины. Там, по словам Диденко, может быть +25...+28°C.
На остальной территории страны в течение дня пятницы - около +22...+26°C.
Исходя из карты, обнародованной на официальном портале Украинского гидрометеорологического центра, температура воздуха ночью местами может достигать отметки +14°С.
Прогноз погоды по Украине на 8 мая (скриншот: meteo.gov.ua)
Какой погоды ждать завтра в Киеве
В Киеве, по словам Диденко, близость холодного атмосферного фронта завтра также снизит температуру воздуха.
"Однако до комфортных значений, будет около +23...+24 градусов", - уточнила синоптик.
Прогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Дождь с грозой в столице, исходя из ее данных, вероятен "скорее во второй половине дня".
"Жара в ближайшее время попустит, весна войдет в свои цветущие берега", - подытожила специалист.
