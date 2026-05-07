В Днепре после атаки РФ пострадал человек и повреждены несколько домов

Российские оккупанты атаковали Днепр. В результате удара один человек получил ранения, в квартире вспыхнул пожар, повреждены соседние дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжу.

Количество пострадавших возросло до двух. Среди них - беременная 21-летняя женщина и мужчина 45 лет. Обоим оказали медицинскую помощь на месте.

На месте прилета зафиксирован пожар в одной из квартир.

По сообщению Ганжи, в результате атаки один человек получил ранения.

6 мая российские войска нанесли удар дронами по центру Сум, попав в здание детского сада. В результате атаки погибли две женщины, есть раненые. На месте происшествия работают все соответствующие службы.

Ранее президент Владимир Зеленский объявил о введении режима тишины с 6 мая. Он также отметил, что Украина не получала официальных обращений от России относительно перемирия на 9 мая, о котором сообщали российские СМИ.

Несмотря на объявление режима тишины, в ночь на 6 мая российские войска атаковали гражданскую и промышленную инфраструктуру в ряде регионов Украины. Под обстрелы попали Харьков, Днепр, Запорожье, Кривой Рог, а также Сумская область.