Атмосферний фронт несе грози: де в Україні 8 травня відступить спека та пройдуть дощі
В Україну поступово заходить атмосферний фронт, який відчутно змінює погоду. Замість спекотного сонця в деяких областях прогнозують дощі з грозами та зниження температури.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
В яких областях ймовірні дощі та грози 8 травня
Експерт розповіла, що впродовж 8 травня діяльність атмосферного фронту зумовить короткочасні дощі та грози у західних областях України.
У другій половині дня та ввечері дощі досягнуть також:
- Вінницької області;
- Житомирської області;
- Київської області.
При цьому опади, за словами Діденко, "матимуть локальний характер".
"На решті території України втримається суха погода", - зауважила метеоролог
Що буде у п'ятницю з температурою повітря
Температура повітря завтра, за інформацією синоптика, знизиться на заході - становитиме впродовж дня лише +18...+21 градус (а подекуди - навіть +16...+18°C).
При цьому найтеплішими чи навіть найспекотнішими очікуються східні області України. Там, за словами Діденко, може бути +25...+28°C.
На решті території країни впродовж дня п'ятниці - близько +22...+26°C.
Виходячи з карти, оприлюденої на офіційному порталі Українського гідрометеорологічного центру, температура повітря вночі місцями може сягати позначки +14°С.
Прогноз погоди по Україні на 8 травня (скриншот: meteo.gov.ua)
Якої погоди чекати завтра у Києві
У Києві, за словами Діденко, близкість холодного атмосферного фронту завтра також знизить температуру повітря.
"Проте до комфортних значень, буде близько +23...+24 градусів", - уточнила синоптик.
Прогноз погоди від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Дощ із грозою у столиці, виходячи з її даних, ймовірний "скоріше в другій половині дня".
"Спеку найближчим часом попустить, весна ввійде в свої квітучі береги", - підсумувала спеціаліст.
