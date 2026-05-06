Шесть рекордов за один день: в какие города Украины май принес историческую жару (карта)
Начало мая в Украине отметилось настоящим теплом, которое уже успело обновить температурные максимумы. Рекордные показатели зафиксировали сразу в шести городах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Когда и где именно зафиксировали температурные рекорды
Согласно информации специалистов УкрГМЦ, ряд температурных рекордов в Украине был зафиксирован 5 мая 2026 года.
"Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты", - объяснили украинцам.
Исходя из обнародованной карты, рекордные значения температуры воздуха днем вторника наблюдались:
- во Львове - 27,4°C;
- в Тернополе - 27,8°C;
- в Ровно - 27,9°C;
- в Черновцах - 28,4°C;
- в Виннице - 29,4°C;
- в Ивано-Франковске - 30,2°C.
Температурные рекорды в Украине 5 мая 2026 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
Что происходит с погодой в Украине в целом
Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, в среду (6 мая) и в четверг (7 мая) Украина - "самая жаркая страна Европы".
Хотя вскоре температура воздуха в разных областях может снизиться (как днем, так и ночью).
Уже сейчас жителей и гостей западных областей предупреждают о вероятных дождях и грозах.
Местами могут быть также ощутимые порывы ветра - до штормовых значений.
В течение недели дождей с грозами по Украине станет больше.
Теплее всего в ближайшее время будет оставаться на востоке. Хотя и туда позже, скорее всего, также доберутся майские осадки.
До Киева дожди с грозами дойдут, скорее всего, в пятницу (8 мая).
