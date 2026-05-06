ua en ru
Ср, 06 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Шесть рекордов за один день: в какие города Украины май принес историческую жару (карта)

17:30 06.05.2026 Ср
2 мин
В одной из областей столбики термометров пересекли отметку в +30 градусов
aimg Ирина Костенко
Шесть рекордов за один день: в какие города Украины май принес историческую жару (карта) Май принес украинцам практически летнее тепло (фото иллюстративное: Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Начало мая в Украине отметилось настоящим теплом, которое уже успело обновить температурные максимумы. Рекордные показатели зафиксировали сразу в шести городах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Читайте также: Работают ли на самом деле народные приметы о погоде и "прогноз сурка": что говорят синоптики

Когда и где именно зафиксировали температурные рекорды

Согласно информации специалистов УкрГМЦ, ряд температурных рекордов в Украине был зафиксирован 5 мая 2026 года.

"Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты", - объяснили украинцам.

Исходя из обнародованной карты, рекордные значения температуры воздуха днем вторника наблюдались:

  • во Львове - 27,4°C;
  • в Тернополе - 27,8°C;
  • в Ровно - 27,9°C;
  • в Черновцах - 28,4°C;
  • в Виннице - 29,4°C;
  • в Ивано-Франковске - 30,2°C.

Шесть рекордов за один день: в какие города Украины май принес историческую жару (карта)Температурные рекорды в Украине 5 мая 2026 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Что происходит с погодой в Украине в целом

Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, в среду (6 мая) и в четверг (7 мая) Украина - "самая жаркая страна Европы".

Хотя вскоре температура воздуха в разных областях может снизиться (как днем, так и ночью).

Уже сейчас жителей и гостей западных областей предупреждают о вероятных дождях и грозах.

Местами могут быть также ощутимые порывы ветра - до штормовых значений.

В течение недели дождей с грозами по Украине станет больше.

Теплее всего в ближайшее время будет оставаться на востоке. Хотя и туда позже, скорее всего, также доберутся майские осадки.

До Киева дожди с грозами дойдут, скорее всего, в пятницу (8 мая).

Напомним, ранее мы рассказывали, как специалисты на украинских метеостанциях фиксируют продолжительность солнечного сияния.

Кроме того, мы объясняли, почему носить солнцезащитные очки лучше даже тогда, когда на небе облака.

Читайте также, каким может быть май в Украине в целом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Западная Украина Экология Климатолог Метеоролог Рекорды
Новости
Карпаты горят: в небе - самолет, к тушению присоединились местные (фото)
Карпаты горят: в небе - самолет, к тушению присоединились местные (фото)
Аналитика
15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет
Юлия Акимова, Вероника Марченко 15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет