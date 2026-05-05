Работают ли на самом деле народные приметы о погоде и "прогноз сурка": что говорят синоптики

15:06 05.05.2026 Вт
У наших предков было немало "погодных" примет, но стоит ли доверять им сегодня?
Погода в Украине бывает разная, но прогнозируют ее синоптики (фото иллюстративное: Getty Images)
Пока некоторые ждут "подсказок от природы", другие ищут прогнозы в смартфонах. Однако работают ли сейчас приметы и где на самом деле найти достоверную информацию о погоде - могут знать не все.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальницы отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи для "Укринформа".

Работают ли народные приметы и "прогноз сурка"

Эксперт рассказала, что на самом деле народные приметы насчет погоды могут работать "частично".

"Те, которые имеют физическое объяснение - да (работают, - Ред.)", - объяснила свое мнение Птуха.

В качестве примера такой приметы она вспомнила о "низком полете птиц перед дождем".

"Но приметы, привязанные к датам или праздникам, в современных условиях климатических изменений уже не работают", - констатировала синоптик.

Похожая ситуация, по ее словам, и с так называемым "прогнозом сурка" - традиционным народным предсказанием прихода весны исходя из поведения животного, которое выходит из зимней спячки.

"Это - скорее символическая традиция, чем научный инструмент", - подчеркнула представительница УкрГМЦ.

Правда ли, что весна и осень в Украине "исчезают"

Погода в Украине все чаще совершает резкий переход от холода к жаре (или же наоборот). Учитывая это, у некоторых может сложиться ощущение, будто весна и осень - просто "исчезают".

Такая тенденция, по словам Птухи, частично "подтверждается наблюдениями".

"Межсезонные периоды - действительно становятся менее выраженными. А переходы между сезонами - более резкими", - объяснила специалист.

В то же время она отметила, что "это не означает, что весна или осень - исчезли".

"Они просто меняют свой характер", - отметила представительница УкрГМЦ.

Где украинцам искать самые точные прогнозы погоды

Некоторые из украинцев могут жаловаться на то, что "телефон показывает один прогноз погоды", а за окном - ситуация на самом деле совсем другая.

Основная причина такого "расхождения", по словам Птухи, заключается "в источнике данных".

"Большинство погодных приложений используют автоматические модели без адаптации к конкретной территории. Это фактически "сухие расчеты", без участия синоптика", - объяснила специалист.

Она сообщила также, что официальные прогнозы погоды - формируются с учетом:

  • локальных особенностей;
  • анализа специалистов.

Следовательно, "слепо" доверять прогнозам в смартфонах действительно не стоит.

"Их можно использовать как ориентир. Но полагаться стоит на официальные источники - Украинский гидрометцентр, региональные центры и их ресурсы", - добавила Птуха.

Она напомнила также, что "Укргидрометцентр" запустил первое государственное бесплатное приложение "цеПогода" (созданное благодаря сотрудничеству с финским метеорологическим институтом).

"Там мы выпускаем предупреждения об опасных и стихийных метеорологических явлениях - и это главное отличие от других сервисов", - констатировала синоптик.

Как на метеонаблюдения в Украине повлияла война

Влияние войны на метеонаблюдения, по словам Птухи, "очень существенное".

"Мы потеряли часть метеостанций на оккупированных территориях, а также радиолокационные наблюдения, которые позволяли отслеживать грозы в реальном времени", - поделилась она.

Эксперт уточнила, что до полномасштабного вторжения "было 180 метеостанций". Тогда как теперь - "осталось 150".

"Также ограничены аэрологические исследования - из-за ситуации с безопасностью. Это затрудняет прогнозирование. Но мы компенсируем это за счет спутниковых данных и международного сотрудничества", - подытожила представительница УкрГМЦ.

