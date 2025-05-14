Солнце можно "записать"? Как в Украине фиксируют продолжительность солнечного сияния (фото)

Не все знают о том, что солнце можно "записать". Поэтому в Сумском областном центре по гидрометеорологии объяснили, как именно на украинских метеостанциях определяют продолжительность солнечного сияния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областного центра в Facebook.

В завершение в областном центре по гидрометеорологии сообщили, что измерение продолжительности солнечного сияния - это ежесуточное определение суммарных за каждый час пропалин на лентах гелиографа.

"Место установки прибора должно быть открыто солнцу при любом его положении", - отметили специалисты.

Уточняется, что на метеоплощадке гелиограф:

При этом, по словам экспертов, регистрируется время, в течение которого интенсивность прямой солнечной радиации достаточна, чтобы прожечь специальную ленту, закрепленную в оптическом фокусе стеклянного шара.

Однако в метеорологической практике используют в основном "метод прожигания". Его реализовывают благодаря специальному прибору - гелиографу.

Украинцам рассказали, что в целом существуют различные методы определения продолжительности солнечного сияния .

Напомним, ранее мы рассказывали, когда отмечают Международный день поиска радуги и чем он интересен.

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