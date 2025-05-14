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Солнце можно "записать"? Как в Украине фиксируют продолжительность солнечного сияния (фото)

Среда 14 мая 2025 10:58
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Солнце можно "записать"? Как в Украине фиксируют продолжительность солнечного сияния (фото) Определить продолжительность солнечного сияния "голыми руками" не получится (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Не все знают о том, что солнце можно "записать". Поэтому в Сумском областном центре по гидрометеорологии объяснили, как именно на украинских метеостанциях определяют продолжительность солнечного сияния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областного центра в Facebook.

Как определяют продолжительность солнечного сияния

Украинцам рассказали, что в целом существуют различные методы определения продолжительности солнечного сияния.

Однако в метеорологической практике используют в основном "метод прожигания". Его реализовывают благодаря специальному прибору - гелиографу.

Солнце можно &quot;записать&quot;? Как в Украине фиксируют продолжительность солнечного сияния (фото)Определить продолжительность солнечного сияния помогает гелиограф (фото: facebook.com/sumy.hmc/Братуха Анастасия)

При этом, по словам экспертов, регистрируется время, в течение которого интенсивность прямой солнечной радиации достаточна, чтобы прожечь специальную ленту, закрепленную в оптическом фокусе стеклянного шара.

Солнце можно &quot;записать&quot;? Как в Украине фиксируют продолжительность солнечного сияния (фото)

Солнце можно &quot;записать&quot;? Как в Украине фиксируют продолжительность солнечного сияния (фото)Прожженная в гелиографе солнечной радиацией лента (фото: facebook.com/sumy.hmc/Братуха Анастасия)

Уточняется, что на метеоплощадке гелиограф:

  • устанавливают на горизонтальной подставке;
  • прочно закрепляют на бетонном или деревянном столбе высотой 2 м.

"Место установки прибора должно быть открыто солнцу при любом его положении", - отметили специалисты.

Солнце можно &quot;записать&quot;? Как в Украине фиксируют продолжительность солнечного сияния (фото)Гелиограф, установленный на метеостанции "Конотоп" (фото: facebook.com/sumy.hmc/Братуха Анастасия)

В завершение в областном центре по гидрометеорологии сообщили, что измерение продолжительности солнечного сияния - это ежесуточное определение суммарных за каждый час пропалин на лентах гелиографа.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда отмечают Международный день поиска радуги и чем он интересен.

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