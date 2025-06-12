Вот почему надо носить солнцезащитные очки даже, когда на небе облака

Ваше зрение нуждается в постоянной защите. Не позволяйте распространенным мифам и небрежности угрожать ему. Включите солнцезащитные очки с надежной УФ-защитой в свою ежедневную рутину, независимо от погоды.

Почему этот аксессуар надо надевать, независимо от погоды, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Тихий враг ваших глаз

"Защита глаз от УФ-лучей является жизненно важной для снижения долгосрочного риска серьезных состояний, таких как катаракта, дегенерация желтого пятна и даже рак кожи вокруг век", - объясняет Аяд Шафик, ведущий клинический специалист по катаракте.

Мы привыкли думать, что ультрафиолетовое излучение опасно только при ярком солнце. Но это миф. Вредные УФ-лучи проникают сквозь облака и могут наносить вред вашим глазам даже в пасмурный день. Игнорируя солнцезащитные очки, вы подвергаете свое зрение постоянному риску.

Ошибки и мифы, которые разрушают ваше зрение

Опрос выявил несколько распространенных, но опасных представлений:

"Чем темнее линзы, тем лучше защита"

Это распространенное заблуждение. Почти каждый пятый верит в это, но темный цвет линз не гарантирует защиты от УФ-лучей. Важно искать очки с маркировкой "UV400" или "100% UV Protection".

"Солнцезащитные очки блокируют все типы повреждения светом"

Ошибочное утверждение, на которое ошибочно полагается четверть опрошенных. Очки защищают от УФ, но не от всех видов светового воздействия.

"Солнцезащитные очки никогда не заканчиваются"

22% людей ошибочно полагают, что очки служат вечно. На самом деле, со временем покрытие, защищающее от УФ, может повреждаться, поэтому очки нужно периодически обновлять.

Многие люди просто не имеют привычки носить очки (32%), а 26% считают их неудобными из-за необходимости носить очки по рецепту. Тем не менее, существуют солнцезащитные очки с диоптриями или специальные накладки, которые решают эту проблему.

Катаракта и УФ-излучение

Исследование показало, что почти три четверти людей мало знают о катаракте, хотя 56% беспокоятся о ее развитии. Более трети ошибочно считают катаракту исключительно возрастным заболеванием и не связывают ее с УФ-излучением.

"Важно отметить, что люди с имеющейся катарактой или дегенерацией желтого пятна часто нуждаются в усиленном освещении, чтобы четко видеть, поэтому их потребность в свете должна быть тщательно сбалансирована с УФ-защитой. Консультация с офтальмологом может помочь подобрать правильный подход для каждого человека", - подчеркивает Аяд Шафик.

Как выбрать правильные солнцезащитные очки?

Не стоит тратить менее 30 минут на выбор очков, как это делает почти четверть британцев. Ведь это не только аксессуар, но и средство защиты здоровья.

Вместо того, чтобы руководствоваться только формой лица или стилем, обратите внимание на важнейшие критерии:

UV400 или 100% UV Protection

Это гарантирует максимальную защиту от вредных ультрафиолетовых лучей.

Поляризация (по желанию)

Помогает уменьшить блики от воды, снега или мокрой дороги, улучшая комфорт.

Размер

Выбирайте очки, которые плотно прилегают к лицу и максимально закрывают глаз, чтобы избежать проникновения лучей сбоку.