День тотальной экономии. В Украине сегодня запланировано веерное отключение света
В результате ракетных ударов Россия по критической инфраструктуре Украины украинцев призвали ограничить электроснабжение, чтобы не перегружать сеть. В противном случае возможны веерные отключения.
Все подробности об ограничениях на электроснабжение и веерном отключении света - в материале РБК-Украина.
Восстановление генерирующих мощностей Украины
По словам советника министра энергетики Александра Харченко, в результате последних ракетных ударов России в Украине было повреждено около 40% общей инфраструктуры и генерирующих мощностей. Некоторые из повреждений довольно серьезные.
Харченко сразу заметил, что в Украине возможны не только аварийные, но и плановые отключения, чтобы не перегружать сеть и упростить процесс восстановления разрушенной инфраструктуры.
Через некоторое время было принято решение о введении в Украине ограничений на электроснабжение. Украинцев предупредили, что в случае игнорирования призыва к минимизации потребления по всей территории страны возможны веерные отключения.
Как отметил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, минимизировать пользование электроэнергией необходимо с 07:00 до 23:00.
"Это касается жителей всех областей страны. Если этого не сделать, нужно готовиться к временным отключениям. Также с завтрашнего дня в городах будет ограничено использование уличного освещения. Это вынужденные шаги. Поэтому все вместе работаем на своем фронте!", - добавил Тимошенко.
Веерные отключения
20 октября, в Украине возможны отключения света с 07:00 до 22:00. Чтобы узнать подробности времени и населенного пункта, в котором могут отключить электроснабжение, необходимо перейти по ссылке на сайты операторов сетей, публикующих объявление.
Отмечаются, что отключения будут поочередными, а продолжительность определяется облэнерго, однако не более 4 часов.
"Погода ухудшается. Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы до завтра, до 07:00 утра у вас были заряженные телефоны, павербанки, запас воды, фонарики и батарейки к ним. Теплые носки и одеяла. Пожалуйста, сообщите об этом всем, кто не пользуется соцсетями, чтобы они также были готовы", - добавили в "Укрэнерго".
Какая ситуация в отдельных регионах
Киев
"Укрэнерго" ввело отключение электроэнергии в Киеве уже с 23:24 19 октября.
Сразу было указано, что для каждого клиента отключение будет длиться не более 4 часов. В то же время они могут повториться в течение суток через 8 часов, если "Укрэнерго" не отменит применение стабилизационных отключений.
Киевлян призвали:
- включать энергоемкие приборы поочередно;
- максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 17:00 до 23:00;
- бизнес клиентов ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.
Чтобы узнать список улиц, на которые распространяется отключение, перейдите по ссылке.
Львов
Львов также был частично обесточен в ночь с 19 на 20 октября. Перерывы в электроснабжении части города происходили с 00:00 до 06:00 с целью ремонтных работ на электросетях.
Тернополь и Николаев
Вчера, 19 октября, жителей Тернополя и Николаева призвали запастись водой и пищей на случай отключения света.
По словам Николаевского городского головы Александра Сенкевича, аварийные бригады и коммунальщики будут работать круглосуточно, однако необходимо быть готовыми к любым событиям.
Тернопольский мэр Сергей Надал попросил людей сделать запас воды и держать заряженными телефоны.
"Сегодня враг в очередной раз атаковал ракетами инфраструктуру. Из-за сильных обстрелов повреждено оборудование электросетей в соседних областях. Возможно аварийное отключение света", - отметили городские головы в сообщении к горожанам.
Сумы
В Сумах оказалась несколько иная ситуация. В городе ввели режим максимальной экономии электрической энергии, а также предупредили об отключении водоснабжения с 7 часов утра до 23 часов вечера.
Также в городе не будет работать электрический транспорт.
"Если мы завтрашний день (20 октября, - ред.) переживем в нормальном режиме и сможем сэкономить и снизить электропотребление - это позволит выдержать нашей энергосистеме и в дальнейшем избежать веерных отключений", - отметил глава ОВА Дмитрий Живицкий.
Харьков
Харьков не планирует вводить графики аварийных отключений для бытовых потребителей. В то же время в течение 20-21 октября будут ограничены объемы потребления электроэнергии для юридических потребителей.
Энергетики призвали горожан ограничить потребление электроэнергии с 7:00 до 22:00.
"Особенно это касается электроприборов большой мощности: стиральные машины, утюги, электрообогреватели, электрочайники, посудомоечные машины и др. Давайте все вместе поможем энергетической системе страны успешно пройти это испытание!" - призвали в облэнерго.
В то же время в городе изменены интервалы движения в метро:
Холодногорско-заводская линия - 11 минут;
Салтовская линия - 13 минут;
Алексеевская линия - 13 минут.
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