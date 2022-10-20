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ЕС ввел санкции против Ирана за передачу дронов армии РФ: подробности

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Брюссель, Четверг 20 октября 2022 18:16
ЕС ввел санкции против Ирана за передачу дронов армии РФ: подробности Фото: ЕС ввел санкции против Ирана за передачу дронов армии РФ (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Евросоюз сегодня, 20 октября, ввел санкции против трех физических и одного юридического лица в Иране за передачу иранских беспилотников российской армии и использование их в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского совета.

Активы лиц, включенных в список, подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать или пересекать территорию ЕС транзитом.

Европейский совет также сообщил о своем намерении ввести ограничительные меры в отношении еще двух физических и двух юридических лиц на тех же основаниях. Соответствующие правовые акты, в том числе имена подсанкционных иранских чиновников и компаний, опубликованы в Официальном журнале ЕС.

Ранее сообщалось, что послы Евросоюза предварительно одобрили санкции против Ирана из-за его поставок дронов-камикадзе для РФ, которыми атакуют Украину. Ограничения вводят против компании Shahed Aviation Industries, которая занималась проектированием и разработкой иранского БПЛА Shahed-136.

Также стало известно, что США пригрозили Ирану санкциями за передачу дронов-камикадзе России. США имеют многочисленные доказательства того, что эти дроны применяются для ударов по гражданскому населению и критической инфраструктуре Украины.

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