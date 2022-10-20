Джонсон в игре. Почему Лиз Трасс ушла с поста премьера Британии и кто может ее сменить

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ушла в отставку. Почему она продержалась на посту лишь несколько недель и кто может стать ее преемником – в материале РБК-Украина.

Лиз Трасс пробыла на посту премьер-министра Великобритании всего 45 дней. Тем самым она с лихвой побила антирекорд двухсотлетней давности по длительности премьерской каденции – в 1827 году Джордж Кеннинг проработал на этой должности 119 дней. Трасс останется выполнять функции главы правительства до момента назначения нового премьера, что, вероятно, случится уже очень скоро.

Не Тэтчер

Уход Бориса Джонсона с должности премьера Великобритании в Украине восприняли с опасениями. Джонсон зарекомендовал себя как большой друг Украины во время ее борьбы с российской агрессией и пользовался огромной популярностью среди рядовых украинцев.

Но когда ему на смену пришла экс-глава МИД Лиз Трасс, можно было вздохнуть с облегчением. Задолго до февральского вторжения она критиковала российскую власть, а на новом посту обещала продолжать курс Джонсона и оказывать максимальную поддержку Украине. Даже первый ее звонок на новой должности был президенту Владимиру Зеленскому, в своих публичных выступлениях Трасс всегда делала акцент на Украине и борьбе с агрессией РФ.

Лиз Трасс стала последним, пятнадцатым премьером, с которым работала покойная королева Великобритании Елизавета II (фото: Getty Images)

Впрочем, оценить ее подходы к внешней политике на практике украинцы просто не успели (хотя, к примеру, подготовка наших солдат на британских полигонах продолжилась и расширилась).

Как и в случае с Джонсоном, причиной ухода Трасс с премьерского поста стали исключительно внутрибританские проблемы. Которые премьер, по сути, создала себе сама.

На выборы она шла с планом радикального снижения налогов для оживления экономики, в общем на 30 млрд фунтов стерлингов (при этом общие налоговые поступления Королевства составляют почти триллион фунтов в год). Уже заняв премьерское кресло, она замахнулась на большее – сократить налоги на 110 миллиардов фунтов. Для этого предполагалось снизить базовую ставку подоходного налога и налоги для самых обеспеченных британцев, отменить ряд запланированных повышений налогов и сборов, снять ограничения на выплату премий банкирам и т.д. При этом Трасс обещала и позаботиться о всех британцах, столкнувшихся с повышением стоимости жизни, в частности, заморозить цены на коммунальные услуги.

В итоге, своими радикальными действиями, которые многим напомнили политики кумира Трасс – "железной леди" Маргарет Тэтчер, британский премьер в рекордно короткие сроки смогла настроить против себя всех: от обычных рабочих, недовольных "снижением налогов для богатых" до крупного бизнеса и инвесторов, которые не понимали, как можно одновременно снижать налоги и повышать соцгарантии (потенциальная дыра в британском бюджете оценивалась примерно в 250 млрд фунтов).

Уже в начале октября, меньше чем через месяц каденции, деятельность Трасс позитивно оценивали лишь 11% избирателей, негативно – 71%, согласно опросу Yougov. Вслед за ней шла на дно и Консервативная партия (тори), уступая лейбористам 33% поддержки – самый большой разрыв за двадцать с лишним лет.

Оказавшись под всеобщей критикой, Трасс, вероятно, совершила решающую ошибку, фактически отказавшись от своих реформаторских планов по снижению налогов и уволив близкого соратника, министра финансов Квази Квартенга. После этого в Консервативной партии уже публично заговорили о необходимости отправить Трасс в отставку. Процедура могла бы затянуться, но Трасс, потеряв всякую опору в партии и обществе, решила уйти сама.

Попытка номер два

Главная интрига сейчас – кто станет преемником Трасс на премьерском посту.

С учетом провальных рейтингов правящей Консервативной партии, оппозиционные партии, а также лидеры Шотландии и Уэльса призвали к досрочным парламентским выборам, но такой вариант пока выглядит очень маловероятным.

Борис Джонсон имеет шанс в рекордные сроки вернуться в кресло премьера Великобритании (фото: Getty Images)

Согласно внутренним правилам консерваторов, нового лидера партии (и, соответственно, премьера), должны выбирать рядовые партийцы всеобщим голосованием. Эта процедура обычно занимает несколько недель, но сейчас тори намерены управиться быстрее – уже к 28 октября.

К вечеру четверга, 20 октября, руководство партии решило, что для баллотирования претендент должен будет заручиться поддержкой как минимум сотни депутатов-консерваторов. И если такой кандидат будет только один, он и станет следующим премьером. С учетом того, что всего у консерваторов есть 357 мандатов в Палате общин, кандидатов может быть максимум трое. В таком случае, депутаты выберут двух фаворитов, а рядовые партийцы в онлайн-режиме проголосуют за одного из них.

При этом процедура будет играть очень важную роль, если посмотреть на перечень возможных кандидатов. Так, активно обсуждается возможность баллотирования Бориса Джонсона. Он самый популярный кандидат среди рядовых партийцев – согласно опросу YouGov на этой неделе, его как возможного сменщика Трасс поддерживают 32% консерваторов.

А вот среди партийного истеблишмента тори, в частности, депутатов Палаты общин, его позиции не столь прочны. И кто именно будет играть решающую роль на выборах – рядовые члены партии или ее верхушка – может стать определяющим фактором. То, что для выдвижения в премьеры надо будет заручиться поддержкой сразу ста парламентариев (а не двадцати, как раньше), в британских медиа расценивают как попытку уменьшить шансы Джонсона на повторное премерство.

Самым вероятным потенциальным конкурентом Джонсона, очевидно, может стать бывший канцлер его правительства Риши Сунак. По крайней мере, на данный момент букмекеры оценивают его шансы на премьерство выше всего. Впрочем, летом, в начале предыдущей премьерской гонки ситуация была аналогичной – но в итоге Сунак в финальном голосовании уверенно проиграл Трасс. Среди рядовых партийцев он идет на втором месте по популярности с рейтингом в 23%.

Один из фаворитов премьерской гонки Риши Сунак (фото: Getty Images)

Шансы остальных потенциальных кандидатов значительно ниже. Вероятно, за премьерский пост снова захотят побороться несколько участников предыдущих выборов: министр внешней торговли Кеми Баденок, экс-министр внутренних дел Суэлла Брейверман, лидер Палаты общин Пенни Мордонт.

Но их шансы возглавить правительство в большей мере теоретические (за исключением, возможно, Мордонт). Медиа традиционно включают в список потенциальных кандидатов и министра обороны Бена Уоллеса (у него третий рейтинг среди консерваторов – 10%), но он отказался от участия в предыдущей кампании, судя по всему, откажется и на этот раз.

В любом случае, внешняя политика Великобритании при новом премьере едва ли поменяется – среди возможных претендентов нет ни одного, кто бы отрицал необходимость и далее активно помогать Украине в борьбе с российской агрессией. Другое дело, что степень личной вовлеченности главы кабинета министров в украинские дела может быть разной.

С этой точки зрения, для Украины самым привлекательным вариантом, конечно, было бы возвращение в премьерское кресло Джонсона. Но в том, что он сумеет быстро разрешить хронический политический кризис в Королевстве, есть большие сомнения. Следовательно, рано или поздно дело наверняка дойдет до досрочных парламентских выборов – и тогда на некоторое время британцам действительно станет не до Украины.