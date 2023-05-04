"Атака" дронов на Кремль и новая военная помощь от США: новости за 3 мая

Война России против Украины: последние новости

РФ обвиняет Украину в якобы попытке атаки на Кремль

В России нафантазировали, что Украина ночью 3 мая якобы пыталась нанести удар по Кремлю.

При этом президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что наша страна не совершала подобных действий.

Ракеты Hydra 70 и боеприпасы. США объявили новый пакет помощи Украине

США в среду, 3 мая, объявили о предоставлении нового вооружения Украине в рамках очередного пакета военной помощи.

В частности, в пакет вошли Hydra 70 - неуправляемые ракеты малой дальности, которые запускаются с помощью авиации. Максимальная дальность огня составляет 10,5 км.

Россияне весь день обстреливали Херсон: Зеленский отреагировал

Российские оккупанты с утра наносили удары по Херсону и области. Из-за обстрелов военных страны-агрессора погибли 21 мирный житель, еще 48 - ранены.

"Все гражданские! За один неполный день! В одной области! Мои соболезнования семьям и близким погибших. Мы никогда не простим виновным. Победим страну-зло и заставим всех виновных ответить!", - подчеркнул президент Владимир Зеленский.

В Краснодарском крае РФ произошел пожар на нефтебазе

Ночью в российском поселке Волна (Краснодарский край) на нефтебазе произошел пожар. Этот населенный пункт находится недалеко от Крымского моста.

Зеленский прибыл с визитом в Финляндию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Финляндию.

В частности, в ходе визита он провел переговоры с финским коллегой Саули Ниинисте и встретился с лидерами других стран Северной Европы.

Зеленский прибудет в Германию 13 мая, - Tagesspiegel

Президент Украины Владимир Зеленский 13 мая прибудет в Германию с официальным визитом. Он проведет ряд встреч и будет присутствовать на вручении премии Карла Великого, сообщает Tagesspiegel.

Полиция Берлина подтвердила изданию информацию о визите президента Украины. Однако правоохранители не раскрыли детали.